SADIKOĞLU: “PARAMIZ VAR AMA KULLANAMIYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, 2018 mali yılı bütçesini değerlendiren bir

açıklama yaptı. İskele Belediyesi’nin banka hesaplarında nakit parası olmasına rağmen

yasa gereği kullanamadığına dikkat çeken Sadıkoğlu, halen devam eden seçim yasaklarından

dolayı geçmeyen 2018 mali yılı bütçesine atıfta bulundu. Sadıkoğlu açıklamasının devamında

şunlara yer verdi: “Ülkemizde merkezi yönetim bütçesinin yasallaştırılmamış olmasından

dolayı 2018 mali yılı bütçesi henüz geçmemiştir. İskele Belediyesi’nin banka hesaplarında

nakit parası olmasına rağmen, 2017 mali yılı bütçesinde yer alan ödenek kalemlerimizin

sadece 1/12’sini kullanabildiğimizden, iç piyasaya olan ödemelerimizin çoğunu

gerçekleştirememekteyiz. Doğal olarak bu da bazı sıkıntıları beraberinde getirmektedir.”

SADIKOĞLU: “GECİKME ZAMLARI ZARARA NEDEN OLACAK”

Başkan Hasan Sadıkoğlu, ödemelerin zamanında yapılamamasından kaynaklanan gecikme

zamlarına da değindi, doğurabileceği zararlara dikkat çekti: “Diğer belediyeler gibi İskele

Belediyesi de Elektrik Kurumu gibi düzenli olarak hizmet aldığımız, sosyal sigortalar, ihtiyat

sandığı gibi kamu kurumlarına, banka hesaplarımızda paramız olmasına rağmen, yapmamız

gereken ödemelerde sıkıntı yaşayacağız. Belediyemizin nakit parası olmasına rağmen bu

ödemeleri yerine getirememesi belediyemizi, bazı zararlarla karşı karşıya bırakacaktır.”

SADIKOĞLU: “BAREM İÇİ ARTIŞLAR, SEKTEYE UĞRAYABİLİR”

Bugüne kadar personelini ödemede hiçbir sıkıntı yaşamayan, maaş ve diğer haklarını

zamanından da önce ödeyen İskele Belediyesi’ni bekleyen bir diğer sıkıntı ise Toplu İş

Sözleşmelerinden doğan personel haklarının sekteye uğrayacak olması. İskele Belediye

Başkanı, belediyelerin her mali yıl başında vermek durumunda olduğu 1 barem içi artış ile

ilgili ise şunlara yer verdi: “Belediyemizin imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi gereği

personelimize her mali yıl başında 1 barem içi artış vermekteyiz. Ancak, bu barem içi artışlar

da, 2018 mali yılı bütçesinin henüz geçmemiş olmasından dolayı sekteye uğrayacaktır. Zira

barem içi artışların maaşlara yansıtılması durumunda, 2017 mali yılı bütçesinde yer alan

ödenek kalemlerimizin sadece 1/12’sini kullanabileceğimizden ötürü maaşların ödenmesinde

sıkıntı yaratacaktır. Tam tersi düşünüldüğünde ise yani bu barem içi artışların yansıtılmaması

durumu personelin Toplu İş Sözleşmesindeki hakları göz önünde bulundurulduğunda

mağduriyete neden olacaktır.

SADIKOĞLU: “PROJELERİMİZİN BÜYÜK KISMI AKSAYACAK”

İskele Belediyesi’nin mevcut devam eden ve başlaması beklenen projelerine de değinen Hasan

Sadıkoğlu, yine 2018 mali yılı bütçesinin geçmemesinden ötürü, büyük zarara uğrayacaklarını

ifade etti: “Yasada yer alan 1/12 kısıtlamasından ötürü İskele Belediyesi’nin, mevcut devam

eden projeleri için iç piyasadan aldığı mal ve hizmetlerin ödemesinde de sıkıntı yaşamaktadır.

Hal böyle olunca diğer belediyeler gibi İskele Belediyesi de mevcut projeler için alımları

yavaşlatmak ve/veya durdurmak durumunda kalacaktır. Bu da belediyemizin 2018 yılı

içerisinde tamamlamayı hedeflediği projelerin büyük bir kısmının aksamasına neden

olacaktır.”

SADIKOĞLU: “DOĞABİLECEK SORUNLARDAN BİZ SORUMLU DEĞİLİZ”

Açıklamasının sonunda sorumluluk sahibi parti başkanları ve milletvekillerine bir an önce

hükümeti kurmaları çağrısı da yapan İskele Belediye Başkanı, aksi durumda 1 Şubat itibariyle

sıkıntıların baş göstereceğini ancak doğabilecek sorunlardan diğer belediyeler gibi İskele

Belediyesi’nin sorumlu olmayacağının altını çizdi. Hükümet kurulsa bile devlet bütçesinin

ancak Nisan 2018’de geçebileceğini de belirten Sadıkoğlu, hükümetin, belediyelerin hazır

olan 2018 bütçesini ise nasıl yetiştireceklerini merak ettiklerini söyledi. 24 Nisan’da yeniden

bir seçim yasağına girileceğinin de özellikle altını çizen Sadıkoğlu, bu sebepten ötürü

kurulacak hükümetin, hızlı çözümler üretmesi gerektiğine vurgu yaptı, kurulacak hükümet ile

ilgili merak ettiği noktaları belirtti:

1. Belediyelerin içinde bulunduğu durum itibariyle devlet önlem alacak mı? Alacaksa ne

gibi önlemler almayı düşünüyor?

2. Ödeme geçikmelerinden kaynaklanacak faiz maduriyeti ile ilgili hükümet belediyelere

ne gibi kolaylık sağlayacak?