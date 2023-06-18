Basketbol Büyük Kadınlar Ligi Marmara kayıpsız bitirdi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi’nde klasman maçları tamamlandı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan 3’üncü hafta maçları sonunda Marmara ve Doğu Akdeniz Üniversitesi galip gelen takımlar oldu. Bu sonuçların ardından 3’te 3 yapan Marmara klasmanı lider tamamlarken, 2 galibiyet alan DAÜ ikinci, tek galibiyet elde eden Akdeniz Spor Birliği üçüncü ve klasmanı galibiyetsiz tamamlayan Caesar G.Birliği dördüncü oldu.

Çekişmeli maç Marmara’nın: 54-46

Maça lider çıkan Marmara ile ikinci galibiyetini elde etmeye çalışan Akdeniz Spor Birliği arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. İlk periyodu 2 sayı fark ile Akdeniz önde geçerken, ikinci periyotta rakibi karşısında farkı yakalayan Marmara, ikinci yarıda bu avantajını yitirmedi ve mücadeleden 54-46 galip ayrıldı.

Lefkoşa ekibinde Sude Kadıoğlu 20 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Havva Arabacıoğlu 14 sayı 17 ribaunt, Wuyani Moses de 12 sayı 14 ribaunt ile ‘double-double’ yaptı. Akdeniz’de Ruth Okigbo’nun 19 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

DAÜ klasmanı ikinci tamamladı: 72-36

Oynanan diğer maçta Caesar L. G.Birliği karşısına çıkan Doğu Akdeniz Üniversitesi, mücadeleden 72-36 galip ayrıldı ve klasmanı ikinci sırada tamamladı. İlk periyodu 10-10 eşitlikle geçilen maçın sonraki periyotlarında fark bulan DAÜ, maçtan da farklı galip ayrılmasını bildi.

Mağusa ekibinde Zeynep Gül Tan 24, Rümeysa Elma 13 ve Berna Chaush 10 sayı üreterek çift haneli skorlara ulaşan isimler oldu. İskele ekibinin en skorer oyuncusu ise 11 sayı ile oynayan Arzum Aslanyürek oldu.

PLAY-OFF İLK MAÇ PROGRAMI:

19 Haziran Pazartesi (Atatürk Spor Salonu)

18.30 Marmara-Ceasar G.Birliği

20.30 DAÜ-Akdeniz SB



