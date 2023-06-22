Basketbol Büyük Kadınlar'da Marmara ve DAÜ Finalde

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Basketbol Kadınlar Ligi yarı final ikinci maçları dün akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.

Dün akşam oynan maçı Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni 61-39 yenen Marmara kazandı.

Yarı final ilk maçında da Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni 59 – 40 yenen Marmara, iki maç kazanım esasına göre oynanan seride, skoru 2 – 0 yaparak finale yükseldi.

Final serisinin bir diğer yarı finak maçı olan DAÜ- Akdeniz Spor Birliği Maçın ı da DAÜ kazanarak seriti 2'ye getirerek finalde Marmar'a ile eşleşti.

FİNAL Serisinin ilk maçı 24 Haziran'da Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.