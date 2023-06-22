  • BIST 5.186,83
  • Altın 1462.337
  • Dolar 23.5498
  • Euro 25.8699
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAkdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Basketbol Büyük Kadınlar'da Marmara ve DAÜ Finalde

» »
Basketbol Büyük Kadınlar Liginde Marmara ve DAÜ Finalde eşleşti.
Basketbol Büyük Kadınlar'da Marmara ve DAÜ Finalde

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Basketbol Kadınlar Ligi yarı final ikinci maçları dün akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.

Dün akşam oynan maçı Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni 61-39 yenen Marmara kazandı.

Yarı final ilk maçında da Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni 59 – 40 yenen Marmara, iki maç kazanım esasına göre oynanan seride, skoru 2 – 0 yaparak finale yükseldi.

Final serisinin bir diğer yarı finak maçı olan DAÜ- Akdeniz Spor Birliği Maçın ı da DAÜ kazanarak seriti 2'ye getirerek finalde Marmar'a ile eşleşti.

FİNAL Serisinin ilk maçı 24 Haziran'da Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbol U 17 Erkekler Ligi Caesar L. Gençler Birliği 61 - Koop Spor 4614 Haziran 2023 Çarşamba 13:43
  • Basketbol'da Levent Türkiye 3'üncüsü14 Haziran 2023 Çarşamba 09:52
  • Basketbol Büyük Kadınlarda final gibi maç .. “Marmara 63- DAÜ 55”11 Haziran 2023 Pazar 18:56
  • Basketbol Büyük Kadınlar liginde Akdeniz ve Marmara galip11 Haziran 2023 Pazar 18:05
  • Miami Heat, NBA finalinde skoru eşitledi05 Haziran 2023 Pazartesi 12:27
  • Büyük Kadınlar Basketbol Ligi İskele'de başlıyor03 Haziran 2023 Cumartesi 09:58
  • Basketbol'da Genel Kurul Temmuz'da...02 Haziran 2023 Cuma 10:29
  • Basketbol'da bir kez daha ligler devam ederken Eser Taçoy ortaya çıktı adaylığını ilan etti!02 Haziran 2023 Cuma 10:20
  • Basketbol Büyük Kadınlar Ligi Cumartesi İskele’de başlıyor01 Haziran 2023 Perşembe 16:17
  • Denver Nuggets ve Miami Heat’in kapışacağı NBA Finalleri başlıyor01 Haziran 2023 Perşembe 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti