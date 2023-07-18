Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı

Ali Tüzünkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Titiz bir değerlendirme sonrasında ve basketbola olan tüm sevgimle, basketbol federasyonu başkanlığına aday olmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

Ali Tüzünkan plan, proje ve hedeflerini şu açıklama ile duyurdu:

“Değerli Basketbol Camiası,

Hepinizle bugün önemli bir kararı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Sporun önemine ve basketbolun birleştirici gücüne olan inancım ve basketbol sayesinde iletişim içinde olduğum bir çok kişinin ilgisi, desteği beni yeni bir macera için çalışmaya motive ediyor.

Titiz bir değerlendirme sonrasında ve basketbola olan tüm sevgimle, basketbol federasyonu başkanlığına aday olmaya karar verdim.

Son üç yıl boyunca, az görülen sıkı bir ekibe bağlı bir yönetim kurulu üyesi olarak basketbolun inanılmaz potansiyelini gördüm ve federasyonumuzda ülke basketboluna olumlu değişiklikler getirmek için çaba sarfettim. Başta UniLeague ve Büyük Kadınlar Ligi’nin oluşturulmasından, canlı yayınlar ve sponsorluk konularına kadar başkan ve tüm yönetim kurulu ile birlikte birçok konuda çok önemli adımlar attık. Ancak bu yolculuk benim için burada bitmiyor!

Her açıdan daha canlı bir ülke basketbolu hayal ediyorum. Sizin desteğinizle, başarılarımızı inşa edip basketbolu çok daha iyi seviyelere taşıyabiliriz.

Hayallerim arasında, tüm kategorilerde istikrarı yakalamış Kadın Ligleri, 8 takımlı ProLig, Kolej Ligi, 3x3 Grand Tour bulunmaktadır. Bunlarla da sınırlı değil pek tabii ki. Tıklım tıklım seyircisi olan maçları gördük ne mutlu ki bu dönemde.

Önümüzdeki dönemde bu sayıyı daha yukarılara çekebilmek için çalışacağız.

Bu süreç boyunca, aşağıdaki temel alanlara odaklanacağız:

Sürdürülebilir Büyümeyi Sağlamak: Stratejik girişimlerle federasyonumuzun uzun vadeli mali istikrarını güvence altına alacak ve basketbolda sürekli büyüme için bir mali sistem oluşturacağız. İnsan kaynakları açısından da büyümenin kritik öneme sahip olduğu bilinciyle, gönüllülük programları oluşturacağız. Devletten gelen katkının artırılması için çaba gösterirken, sponsorluk konusunda kurumsal bir yaklaşım göstereceğiz. Her ligimizin, her aktivitenin sponsorlar tarafından desteklenebilir olmasını sağlamaya çalışacağız.

Basketbolda Kadınlara Güç Vermek: Spordaki cinsiyet eşitliğini teşvik etmek konusunda kararlıyım. Kadın sporcular, antrenörler, hakemler ve yöneticiler için fırsatları genişletecek ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. Tüm kategorilerde istikrarı yakalamış Kadın Ligleri oluşturmak için kulüp, koç ve oyuncularla yakın istişare içerisinde olacağız. İstikrarlı Kadın Liglerinin oluşması diğer tüm liglerimize de pozitif etkisinin olacağının bilincindeyiz.

Taraftar Deneyimini Geliştirmek: Sosyal Medya ve dijital mecralar sayesinde, taraftarları hiç olmadığı kadar etkileşimli hale getireceğiz. Sosyal medya ve İnteraktif platformlardan etkileyici deneyimlere kadar, basketbol heyecanını her taraftara daha yakınlaştırarak bir topluluk duygusu yaratacağız. Bu topluluğu büyütmek için çalışacağız. Maçlar sırasında, izleyicilerin coşku, heyecan ve deneyimini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Altyapı Programları Geliştirmek: Genç yetenekleri desteklemek ve temel düzeyde katılımı teşvik etmek, basketbolun geleceği için hayati öneme sahiptir. Temel seviyede yetenekleri tespit etmek ve yetenekli oyuncuların, hakemlerin ve yöneticilerin keşfedilmesi için kapsamlı programlar sunacağız. Başarılı modelleri destekleyerek, bu modellerin yaygınlaşması ve gelişmesi için çalışacağız.

Yönetim Sistemi ve İletişimi Güçlendirmek: İyi iletişim için kurumsal yönetim sistemini geliştireceğiz. İyi iletişim, öngörülebilir planlar ve tüm bunları sağlayacak yönetim sistemlerini kurmak ve yaymak konusunda gereken kararlılığı göstereceğiz. Tüm camiayı bir araya getirecek aktiviteler yapacağız. Camianın her paydaşı ile sistemli ve sağlıklı iletişim kurmaya özen göstereceğiz.

Basketbol sadece bir oyun değil, toplulukları birleştiren, hayalleri ateşleyen ve fırsatlar yaratan dönüştürücü bir güçtür.

Coşku, heyecan ve neşenin olduğu bir gelecek oluşturabiliriz.

fikirlerinizi ve hedeflerinizi duymak için her zaman olduğu gibi bir mesaj uzağınızdayım.”