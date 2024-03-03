Basketbol'da YDÜ 5'te 5 ile devreyi lider bitirdi

Musmer UniLeague’de ilk devre bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi, 5’te 5 yaparak ilk devreyi kayıpsız lider bitirdi.

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ FARKLI KAZANDI: 75-58

Günün ilk maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, CIU Arena’da konuk ettiği Avrupa Liderlik Üniversitesi’ni 75-58’lik skorla mağlup etti.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Ramzi Qumsieh, 27 sayı le takımının en skorer ismi oldu.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 5’TE 5 YAPTI: 73-71

RA 25 Spor Salonu’nda oynanan ve son ana kadar büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 73-71’lik skorla yenen Yakın Doğu Üniversitesi, 5’te 5 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Aykut Fidansoy, 22 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.

ERTELENEN MAÇ 6 MART’TA OYNANACAK

Musmer UniLeague’in 2. haftasında Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yaşanan teknik arıza nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenen Rauf Denktaş Üniversitesi-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi mücadelesi, 6 Mart Çarşamba Günü oynanacak.

LİGİN İKİNCİ DEVRESİ 8 MART’TA BAŞLAYACAK

Musmer UniLeague’de ikinci devre mücadeleleri 8 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Beş haftalık ikinci devrenin de tamamlanmasının ardından “Final Four” heyecanı yaşanacak.

MUSMER UNILEAGUE PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G M AS YS AV. P

1.Yakın Doğu Üniversitesi 5 5 0 362 306 56 10

2.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 5 4 1 378 275 103 9

3.Doğu Akdeniz Üniversitesi 5 2 3 349 344 5 7

4.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 4 2 2 256 268 -12 6

5.Rauf Denktaş Üniversitesi 4 1 3 207 265 -58 5

6.Avrupa Liderlik Üniversitesi 5 0 5 270 364 -94 5

6.HAFTA MAÇ PROGRAMI

8 Mart Cuma

Saat 19:00 Yakın Doğu Üniversitesi-Avrupa Liderlik Üniversitesi (RA 25 Spor Salonu)

9 Mart Cumartesi:

Saat 16:00 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Güzelyurt Spor Salonu)

Saat 18:30 Rauf Denktaş Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi (Lefkoşa Atatürk Spor Salonu)