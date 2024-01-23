Batı Balkanlar'dan AB'nin 6 milyar euroluk yeni Büyüme Planı'na destek sözü

Plan, üzerinde mutabık kalınan reformlara bağlı olarak 2024-2027 yılları arasında üç yıl boyunca verilecek altı milyar euroluk bir fonu içeriyor.

Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik arayışlarını sürdüren Batı Balkan ülkelerinin liderleri pazartesi günü, bloğun altı milyar euroluk mali destek planından tam olarak yararlanmayı kabul ettiklerini açıkladı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bir araya gelen liderler, yaptıkları ortak açıklamada "ülkelerinin Avrupa standartlarına uygun bir şekilde gelişmesi" konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Pazartesi günkü toplantıya Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı James O'Brien ve Avrupa Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Genel Müdürü Gert Jan Kopmann da toplantıda hazır bulundu.

Sırbistan, Kosova, Bosna, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk katılım sürecinin farklı aşamalarında bulunuyor.

Batı Balkanlar Büyüme Planı

Avrupa Komisyonu, kasım ayında AB'nin tek pazarı ile bölgesel ekonomik entegrasyonun geliştirilmesi, temel reformların hızlandırılması ve mali yardımların artırılması amacıyla Batı Balkanlar için bir Büyüme Planı sunmuştu.

Plan, üzerinde mutabık kalınan reformlara bağlı olarak 2024-2027 yılları arasında üç yıl boyunca verilecek altı milyar euroluk bir fonu içeriyor.

Planın temel amacı önümüzdeki on yıl boyunca Batı Balkanlar ekonomisinin iki kat büyümesine yardımcı olmak.

Fonun hedefleri arasında, aday ülkelerde kamuoyunun üyelik sürecinin yavaş ilerlemesinden duyduğu hayal kırıklığını gidermeyi ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı devam ederken bu ülkelerin Batı ile uyumunu sürdürme de bulunuyor.