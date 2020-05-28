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BBC’de KKTC haberi- İngiltere’de vefat eden bazı Kıbrıslı Türkler defnedilmeyi bekliyor

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BBC’de KKTC haberi- İngiltere’de vefat eden bazı Kıbrıslı Türkler defnedilmeyi bekliyor
BBC’de KKTC haberi- İngiltere’de vefat eden bazı Kıbrıslı Türkler defnedilmeyi bekliyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler, ülkeler arası hava trafiğinin de durmasına neden oldu.

Kısıtlamalar, seyahat edeceklerin yanısıra, defnedilmek için ülkelerine gitmeyi bekleyen cenazeler için de beklemeyi gündeme getirdi.

İngiltere’de yaşamlarını yitiren bazı Kıbrıslı Türkler de benzer bir durumla karşı karşıya…

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bu konuda yaşanları aktaran bir haber yapan İngiliz yayın kuruluşu BBC, haberinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve KKTC’nin Londra Temsilcisi ifadelerini kullandı.

Haberde, cenazelerin getirilmesinin KKTC Bakanlar Kurulu’nun iznine tabi olduğu belirtildi.

Haberin videosunda ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı görüntülerde yer aldı.

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