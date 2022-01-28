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Belarus Lideri: Rusya’ nın Yanında Savaşırız

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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, "Müttefikimiz Rusya doğrudan saldırıya uğrarsa Belarus da savaşa katılır" dedi.
Belarus Lideri: Rusya’ nın Yanında Savaşırız

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’ya bir saldırı olması halinde savaşa katılacaklarını belirterek, “Müttefikimiz Rusya doğrudan saldırıya uğrarsa Belarus da savaşa katılır” dedi.

Lukaşenko, Rusya ile yaptıkları “Birlik Devletleri” anlaşmasına işaret ederek olası bir savaşta Rusya’nın yanında yer alacaklarını duyurdu.

Müttefiklik anlaşmaları gereği böyle bir tavır sergileyeceklerini söyleyen Lukaşenko, “Savaş olacak mı olmayacak mı? Evet, olacak ancak sadece iki durumda: Belarus’a doğrudan saldırı yapılırsa, Belarus’a karşı sıcak bir savaş başlatılırsa. İkinci olarak, müttefikimiz Rusya doğrudan saldırıya uğrarsa” dedi.

Belarus’a yönelik bir saldırıda da Rus ordusunun kendilerinin yanında olacağını belirten Lukaşenko, “Batı, Belarus’ta Rus askerinin olup olmayacağı sorusuyla oldukça ilgili. Buna cevap vermek istiyorum. Eğer ülkemize yönelik bir saldırganlık olursa, yüz binlerce Rus askeri vatanımızı yüz binlerce Belaruslu ile birlikte korumak için burada olur” diye konuştu.

Başta ABD ve NATO olmak üzere Batılı ülkelerin kendilerine yönelik tehdit oluşturduğunu söyleyen Belarus lideri, “Polonya ve Litvanya, Washington güdümünde hareket ediyor” ifadelerini kullandı.

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