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Belediye başkanı 'sosyal mesafe' denetimini artırdı; partiye yapılan baskında eşi tutuklandı

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"Eşim kendi kararlarını verme yetisine sahip bir yetişkin ve bu sefer çok yanlış bir karar verdi."
Belediye başkanı 'sosyal mesafe' denetimini artırdı; partiye yapılan baskında eşi tutuklandı

ABD'nin Illinois eyaletindeki Alton kentinin belediye başkanı Brant Walker yerel polis teşkilatına, eyalet genelinde alınan Koronavirüs karşıtı önlemleri en sıkı şekilde uygulama emri vererek eşinin tutuklanmasına yol açtı.

Cuma günü halka çağrı yapan Walker, "Çok zor zamanlardan geçiyoruz, size evde kalmanız için yalvarıyorum" demişti.

Tüm açıklamalara rağmen halkın önlemlere yeterince uymadığının görülmesi üzerine Walker yerel polise, sosyal mesafe kuralını en sert şekilde denetlemelerini söylemişti.

Bar partisine 'sosyal mesafe' baskını düzenlendi

Alton polisi bunun üzerine Pazar günü bir barda verilen bir partiye baskın düzenledi. Walker'ın eşinin de katıldığı partide insanların sosyal mesafe kuralına uymadığının belirlenmesi üzerine mekandakiler tutuklandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Walker "Bu olay beni utandırdı. Altonlulardan özür diliyorum" dedi ve ekledi:

"Eşim kendi kararlarını verme yetisine sahip bir yetişkin ve bu sefer çok yanlış bir karar verdi."

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