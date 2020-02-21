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“Ben Vatandaş” Limasol’a Lenin Büstü Dikmek İstedi

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“Ben Vatandaş” Limasol’a Lenin Büstü Dikmek İstedi
“Ben Vatandaş” Limasol’a Lenin Büstü Dikmek İstedi

Rum tarafında yaşayan Rusların “Ben Vatandaş” adıyla kurduğu ancak “Rus partisi olmadığını” öne süren partinin, 2017 yılında Limasol’da merkezî bir meydana dikmek üzere Ukrayna’dan Lenin büstü talep ettiği haber verildi.

Politis “Limasol’a Lenin’in Büstünü De Dikmek İstediler” başlıklı haberinde, “Ben Vatandaş” partisinin, Ukrayna’nın Sovyetlerden ayrılışı kapsamında yerinden sökülen ve parçalanan Lenin heykel ve büstlerinden birisini almak ve Güney Kıbrıs’a götürmek için Ukrayna yetkilileriyle yazıştığını yazdı.

Partinin, özellikle Ukrayna’nın Başkenti Kiyev’in Holosiivskyi bölgesindeki Kozaska caddesinden sökülen bir Lenin büstü ile ilgilendiğini, yerel yönetime yazı da yazdıklarını ancak Holosiiyskyi yerel yönetiminin, büstün nerede olduğu bilinmediğini belirterek “Ben Vatandaş” partisini, büstü değerlendirme işini üstlenen özel şirketlere havale ettiğini yazdı.

Gazete “Ben Vatandaş” partisinden bir kaynağın, hedeflerinin büstü Rum tarafına götürmek ve Limasol belediyesinden izin alarak, merkezî bir meydana dikmek olduğunu ancak yaptıkları nabız yoklamasında belediyenin böyle bir niyeti olmadığını öğrenip vazgeçtiklerini söylediğini kaydetti.

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