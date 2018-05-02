Berlin ve Hamburg'da solcular yürüdü

Almanya’da sendikaların 1 Mayıs kutlamalarının ardından solcu göstericiler ve otonomlar Berlin ve Hamburg’da bu yıl da geleneksel olarak yürüyüş yaptı.

Berlin Emniyeti’nin verdiği bilgiye göre başkentte kapitalizm, silah ihracatı ve ırkçılığı protesto eden göstericilerin sayısı başlangıçta bin 500’dü. Gösterinin ilerleyen saatlerinde ise bu sayı arttı. Gerginlik yaşanabileceği endişesiyle Berlin’de bu yılki gösterilerde 5 bin 300 polis görev yaptı.

aştan aşağı siyah giyinen yüzleri maskeli göstericiler taşıdıkları pankart ve dövizlerde Almanya’nın silah ihracatını durdurmasını ve ülkedeki bütün sığınmacılara oturum hakkı verilmesini talep etti. Berlin'de solcu grupların gösterisi bu yıl da polisten izin alınmaksızın yapıldı.

Berlin’deki gösteride Almanya’da yasak olan PKK örgütünün bayrağı ile Abdullah Öcalan posterleri de taşındı. Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, RBB bünyesindeki Radio Eins radyo kanalına yaptığı açıklamada, bu konuda "duyguların harekete geçtiğini" belirterek, bu nedenle de gösteriyi "yakından takip edeceklerini" kaydetmişti.

Berlin Emniyet Müdürü Barbara Slowik Berlin'deki gösterinin sona ermesinin ardındın yaptığı açıklamada, gösteride ciddi bir gerginlik yaşanmadığını belirtti.

Hamburg'daki gösteri de sakin geçti

Hamburg’da da soğuk havaya rağmen 2 bin 200 gösterici toplandı. Gösteride herhangi bir olay çıkmadı. Göstericiler "Kahrolsun kapitalizm", "Merkel yerine Marx" sloganları attı. Hamburg’da önceki yıllarda polisle solcu gruplar arasında çatışmalar çıkmış, çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı. Hamburg’da son olarak G20 Zirvesi’nde göstericilerle polis çatışmış, çok sayıda gösterici ve polis yaralanmıştı.

Alman Sendikalar Birliği (DGB) bu yılki 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarını, "Dayanışma, çeşitlilik, adalet" sloganıyla düzenledi. Bu yılki kutlamalar başta Berlin ve Nürnberg olmak üzere 500 ayrı noktada yapıldı. Alman Sendikalar Birliği Almanya genelindeki gösterilere toplam 340 bin kişinin katıldığını açıkladı. Geçen yılki etkinliklere 360 bin kişi katılmıştı.

DGB'nin bu yılki 1 Mayıs kutlamalarında çalışanların haklarının artırılması ve daha fazla söz hakkına sahip olmaları talep edildi.

DGB Başkanı Reiner Hoffmann Nürnberg'deki etkinlikte yaptığı konuşmada, bütün çalışanlar için toplu sözleşme talebini yineledi. Hoffmann bu konuda en büyük görevin Alman hükümetine düştüğünü belirterek toplu sözleşmeler sayesinde bazı işletmelerin işçilere düşük ücret vererek, haksız bir rekabet ortamı yaratmasının önüne geçileceğini belirtti.

G Metal Sendikası Başkanı Jörg Hofmann da Kassel'daki etkinlikte yaptığı açıklamada, toplu sözleşme sisteminin güçlendirilmesini ve işçilerin karar verme sürecinde daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

Verdi Sendikası Başkanı Frank Bsirske ise Brauenschweig'daki 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde yaptığı açıklamada, siyasetçilerden toplumsal dayanışmayı güçlendirmesini istedi. Bsirske, devletin ödenebilir konutlara, eğitime ve emeklilk fonuna daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti.

AfD'li politikacı gözaltına alındı

Essen'daki 1 Mayıs etkinliğinde polis Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Guido Reil'i gözaltına aldı. AfD Yönetim Kurulu üyelerinden Essen'li politikacının Alman Sendikalar Birliği'nin Essen'daki etkinliğine katılmak istediği sırada polisler tarafından kontrol edildiği açıklandı. Polis arama sırasında Reil'in üzerinde biber gazı bulunduğunu ve bunun üzerine etkinliği terketmesinin istendiğini açıkladı. AfD'li politikacının polisin isteğini yerine getirmemesi üzerine gözaltına alındığı belirtildi.