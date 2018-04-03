BES: Yenierenköy'de çalışanlar iş başı yapıyor

BES başkanı Yalınkaya açıkladı; Yenierenköy'de çalışanlar iş başı yapıyor.
BES Başkanı Yalınkaya Yenierenköy Belediyesi'ni kapattırmayacaklarını belirterek Belediye çalışanlarının bugün iş başı yapacaklarını ve temizlik işlerinin yapılacağını açıkladı.
Yalınkaya iki Belediye'nin birleşmesine sıcak baktıklarını ancak çalışanların işten durdurulmalarına izin vermeyeceklerini belirtti.
Yalınkaya BES ölür ama bu 112 kişinin işten durdurulmasına izin vermez dedi.
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