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Beşiktaş Atletico Madrid’i mağlup etti

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Beşiktaş, tüm gelirinin deprem bölgelerinde yapılacak okullara harcanacak olan hazırlık maçında Atletico Madrid'i mağlup etti.
Beşiktaş Atletico Madrid’i mağlup etti

Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya ekibi Atletico Madrid’i 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı futbol takımı, “Bırakmam Seni Türkiyem” kampanyası kapsamında İspanya ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak amacıyla Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetti.

Beşiktaş, ilk yarıyı Gedson Fernandes’in 25. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Mücadelenin 88. dakikasında N’Koudou sahneye çıktı ve siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydetti. Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Müsabakanın bilet satışından elde edecek gelir, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yapacağı okullar için kullanılacak. İki takım oyuncularının özel maçta giydiği formalar, “kartalyuvasi.com.tr” internet sitesi üzerinden açık arttırma usulüyle satışa sunulacak.

Karşılaşmayı yaklaşık 25 bin futbolsever takip etti. Beşiktaş taraftarı, maçın ardından Atletico Madrid takımı lehine tezahüratta bulundu. 

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