Beyaz Saray’ın yanına yıldırım düştü: Yaralılar var

ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Başkent Washington'ı etkileyen fırtınada Beyaz Saray'ın çevresindeki bir ağacın altında duran 4 kişiye yıldırım çarptı. Yaralananlara ilk müdahaleyi Beyaz Saray'da görevli gizli servis çalışanları yaptı.
Yetkililer, yaralanan 4 kişinin durumunun ciddi olduğunu açıkladı.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, dün akşam için Washington'da şiddetli gök gürültüsü ve fırtına uyarısında bulunmuştu.
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