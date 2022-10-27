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Biden 8 Kasım'da 'topal ördek' durumuna düşebilir

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ABD’de 8 Kasım seçimleri yaklaşırken Başkan Biden’ın kongredeki üstünlüğünü kaybedip “topal ördek” durumuna düşme ihtimali var. Topal ördek kavramı nedir, bu durum ABD siyasetini nasıl etkiler?
Biden 8 Kasım'da 'topal ördek' durumuna düşebilir

ABD siyasetinde topal ördek kavramı iki durumda kullanılıyor.

Halihazırdaki başkan ikinci defa aday olup seçimi kaybederse, yeni seçilen başkana görevi devredene kadar geçen ve çok önemli kararlar alamadığı 3 aylık geçiş sürecinde topal ördek olarak nitelendiriliyor.

Ya da başkanın partisi ara seçimde kongredeki üstünlüğü kaybederse topal ördek oluyor.

ABD tarihinin en güçlü başkanlarından Barack Obama, 2014-2016 yıllarında kongreyi Cumhuriyetçilere kaptırarak son iki senesini topal ördek olarak geçirmişti.

Yine Bill Clinton’ın ilk iki yılı ile George Bush’un son iki senesi yakın dönemdeki örneklerden.

Anketler Biden'ın Biden’ın topal ördek konumuna düşebileceğini gösteriyor

8 Kasım’daki kongre seçimlerinde senatonun 100 üyesinin 3’te 1’i Temsilciler Meclisi’nin ise 435 üyesinin tamamı değişecek.

Son anketler Cumhuriyetçilerin kongrenin en az bir kanadında hatta iki bölümde de üstünlüğü ele alabileceğini yani Biden’ın topal ördek konumuna düşebileceğini gösteriyor.

Yaşı ve yaptığı hatalarla gündemden düşmeyen, göreve geldiği ilk günden beri eleştirilerin odağında olan Biden’ın topal ördek olması son iki yılda ABD Başkanı’nın daha güçsüz hale gelmesi anlamına geliyor.

Biden’ın seçimlerde alacağı olumsuz bir sonuç başta bütçe olmak üzere bir çok ülke içi ve uluslararası konuda Cumhuriyetçilerle anlaşmadan hiç bir adım atamamasına sebep olacak.

Yüksek Mahkeme’de de muhafazakar yargıçların çoğunlukta olduğu ülkede kongrenin de kaybedilmesi ülkede rüzgarların terse dönmesine, Biden’ın 2024’te başkanlık hayallerinin sona ermesine neden olabilir.  

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