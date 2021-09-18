  • BIST 1.419,430
  • Altın 487,78
  • Dolar 8,6150
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Biden kızamığı "karantina gerektirebilecek hastalıklar" listesine ekledi

» »
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan tahliye edilerek ABD'ye getirilen bazı Afganlar arasında görülmesinin ardından kızamığın "karantinaya alınabilen bulaşıcı hastalıklar" kategorisine alınmasını öngören bir kararname imzaladı.
Biden kızamığı "karantina gerektirebilecek hastalıklar" listesine ekledi

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan tahliye edilerek ABD'ye getirilen bazı Afganlar arasında görülmesinin ardından kızamığın "karantinaya alınabilen bulaşıcı hastalıklar" kategorisine alınmasını öngören bir kararname imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, imzaladığı söz konusu kararname ile ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Sağlık Bakanlığına gerekli görmesi durumunda kızamık teşhis edilen ya da hastalıkla temas eden kişileri karantinaya alma hakkı tanıyor.

Karantinanın niteliği ya da süresi hakkında ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Tahliyelere "kızamık" engeli

Afganistan'dan tahliye edilen en az 7 kişide kızamık teşhis edilmesinin ardından ABD'ye Afgan mültecileri taşıyan uçuşlar askıya alınmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’den Türkiye'deki 5 kişiye El Kaide yaptırımı17 Eylül 2021 Cuma 12:17
  • AUKUS Asya-Pasifik'te güç kaymasının sinyallerini veriyor17 Eylül 2021 Cuma 10:41
  • Covid aşılarıyla ilgili attığı tweet ortalığı karıştırdı, Beyaz Saray’a davet edildi16 Eylül 2021 Perşembe 12:19
  • Arjantin İçişleri Bakanı istifasını sundu16 Eylül 2021 Perşembe 10:47
  • Birleşmiş Milletler’den endişe veren açıklama: Hedefi tutturamayacağız16 Eylül 2021 Perşembe 10:29
  • ABD, İngiltere ve Avusturalya’dan Çin’e karşı işbirliği16 Eylül 2021 Perşembe 09:29
  • ABD Genelkurmayından Çin'e Trump güvencesi15 Eylül 2021 Çarşamba 13:28
  • Şili’de 'uçan ejderha' fosili bulundu14 Eylül 2021 Salı 15:01
  • Kolombiya'da petrol sahasına saldırı14 Eylül 2021 Salı 12:30
  • Bilim insanlarından Delta varyantı uyarısı: Aşı olanla olmayan farkı çok yüksek13 Eylül 2021 Pazartesi 11:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti