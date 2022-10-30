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Biden, kongre ara seçimleri için oyunu kullandı

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ABD Başkanı Joe Biden, ara seçimlerde erken oy kullanma sürecinin başlamasıyla memleketi Delaware'de oyunu kullandı.
Biden, kongre ara seçimleri için oyunu kullandı

ABD’de Temsilciler Meclisindeki sandalyelerin tamamının ve Senatodaki sandalyelerin üçte birinin oylanacağı ara seçimler için erken oy kullanma süreci başladı.

Kongrenin iki kanadını elinde tutma konusunda zorlu bir mücadeleye girecek Demokrat Başkan Biden, hafta sonu için Daleware eyaletine bağlı memleketi Wilmington’da oyunu kullandı.

Biden, seçim merkezinin çıkışında gazetecilere, ara seçimler konusunda iyi hissettiğini söyledi.

Biden, “Bundan sonra ara seçimin bir referandum olmadığını anlatmaya çalışacağım. Bu bir tercihtir. Temel bir tercih. Ülkenin oldukça farklı iki hali arasında bir tercih.” dedi.

ABD liderinin Demokratları oy kullanmaya teşvik etmek için oyunu erken kullandığı belirtiliyor. 

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