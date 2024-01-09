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SON DAKİKABiden'ın konuşması 'Filistin'de ateşkes' çağrılarıyla bölündü

Biden'ın konuşması 'Filistin'de ateşkes' çağrılarıyla bölündü

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Carolina eyaletinde Emanuel Ame Kilisesi'nde yaptığı konuşma "Filistin'de ateşkes" çağrılarıyla bölündü.
Biden'ın konuşması 'Filistin'de ateşkes' çağrılarıyla bölündü

Slogan atanlar kiliseden çıkarılırken, kilisede kalan kalabalık bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerine gönderme yaparak, "Dört yıl daha!" sloganı atarak Biden'a destek oldu.

Biden Filistin'de ateşkes isteyenlerin öfkelerini anladığını belirterek "İsrail'in Gazze'den çıkması için "usulca çalıştığını" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumartesi günü Türkiye'den başladığı Orta Doğu turu kapsamında bugün İsrail'de olacak.

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