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Bilim insanları uyardı: Omicron varyantına karşı çift maske takın

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ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg’de yer alan haberde Hong Konglu bilim insanlarının Omicron varyantıyla mücadele kapsamında alınması gereken önlemler duyuruldu.
Bilim insanları uyardı: Omicron varyantına karşı çift maske takın

Hong Kong Çin Üniversitesi’nde görevli olan ve aynı zamanda hükümetin bilim kurulunda da yer alan profesör David Hui, Omicron varyantına karşı çift maske takılması gerektiğini duyurdu. Profesör Hui, “Cerrahi maske üzerine bezden yapılma maske takılması cerrahi maskede oluşabilecek boşlukları kapatabilir” dedi.

Hui ayrıca risk grubundakilerin, toplu taşıma kullananların ve salgının yoğun olduğu bölgelerdeki insanların bu kurala sıkı sıkıya uymaları gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan benzer bir açıklama ünlü mikrobiyolog Yuen Kwok-Yung’dan da geldi. Kwok-Yung, “Kronik hastalığı olanlar ya da Covid-19 aşısı olmayanlarla birlikte havalimanlarında çalışanlar gibi yüksek risk altında görev yapanlar çift maske takmalı” dedi.

Uzmanlar, maske takılan bölgelerde bile Omicron varyantının yayılmasından şüphe edildiği için bu öneriyle geldiklerini de dile getirdi. Yuen Kwok-Yung, henüz N95 maskelere ihtiyaç olmadığını da dile getirdi.

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