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Bilim insanlarından Delta varyantı uyarısı: Aşı olanla olmayan farkı çok yüksek

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Harvard Tıp Fakültesi’nde görevli Dr. Jeremy Faust, corona virüsüne karşı aşı olanlarla olmayanların, güvende olup olmadığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bilim insanlarından Delta varyantı uyarısı: Aşı olanla olmayan farkı çok yüksek

Harvard Tıp Fakültesi’nde görevli Dr. Jeremy Faust, corona virüsüne karşı aşı olanlarla olmayanların, güvende olup olmadığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Faust, “Şimdi şunu açıkça konuşalım, Delta varyantı aşı olmayanlar için olağanüstü tehlikeli bir durum yaratıyor. Delta varyantı, aşı olanlar için ise önceki varyantlarda olmayan bir tehlikeye sebep oluyor. Aşı olanlar ve olmayanlar aynı risk grubunda değil. Aşı olanlarda corona virüsü vakaları, aşı olmayanların çok büyük bir oranı” dedi.

Yahoo News’e konuşan Faust, “Corona virüsü aşısının aynı zamanda uzun Covid-19’u da azalttığını biliyoruz. Normale dönüş için kritik detay, aşılama oranı artana kadar sosyal mesafe ve hijyene önem vermek. Herkes aşı olana kadar virüsün yayılmasını engellemeliyiz” ifadesini kullandı.

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