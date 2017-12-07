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“Bilim Üretmek İçin 100 Neden” Konferanslar Dizisi

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“Bilim Üretmek İçin 100 Neden” Konferanslar Dizisi
Yakın Doğu Üniversitesi’nin Düzenlediği “Bilim Üretmek İçin 100 Neden” Konferanslar Dizisinin 4. Konuğu Prof. Dr. Tahir Çağın Konusu Nanoteknolojiler Oldu.

Kendini Nitelikli ve Yenilikçi Bilimsel Bilgi Üretimine Kurumsal Katkıda Bulunmaya Adamış Olan Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgi Paylaşımı Vizyonu Çerçevesi ve Başarı Ödülleri Almış Akademik Çalışmaları Üniversite Öğrencilerine Aktarmak Amacı ile Düzenlendiği Bilim Üretmek için 100 Neden Konferanslar Dizisinde, Nanoteknoloji Üzerine Yapmış Olduğu Araştırmalar Nedeni ile Dünyanın En Prestijli Ödüllerinden Olan Feynman Nanoteknoloji Ödülünü Almayı Başarmış Prof. Dr. Tahir Çağın’ı Konuk Etti. 

Nanoteknoloji Kullanım Alanları

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bigiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Bilim Yapmayı ve Üretmeyi özendirmek amacı ile düzenlediği “Bilim Üretmek için 100 Neden” başlıklı konferans dizisinin dördüncü konuğu, atomların tek tek kullanılarak makro dünyada olmayan niteliklere sahip aygıtların üretilmesi ve kullanılması, bir başka deyişle üretilmek istenen maddenin atomlardan başlayarak yapılması işlemi olan Nanoteknoloji alanında birçok özgün çalışması bulunan Prof. Dr. Tahir Çağın’ın  olduğu belirtildi.  
Prof. Dr. Tahir Çağın sunumunda, bilim ve mühendislik alanındaki deneyimlerini paylaşırken, nanoteknoloji hakkında geniş kapsamlı bilgilereyer verdi.  Günümüzdebu alanla ilgili çalışmaların yeterli düzeye ulaşmadığını ifade eden Prof. Dr. Tahir Çağın, nanoteknolojinin kullanım alanlarına da değinerek şunları söyledi;  “Nanoteknolojinin oldukça geniş bir ilgi alanı bulunmaktadır.  Günümüzde fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, malzeme bilimi, elektronik gibi alanlarda kullanımının yanında, tıp alanında da oldukça çarpıcı gelişmelere imkan sağlamaya başlamıştır.”  
Sunumunda atom hakkında bilgiler de veren Prof. Dr. Tahir Çağın, atomun moleküler bir düzeyden başlayarak daha büyük yapılar oluşturma mühendisliği olduğunu söyledi.  

Bilim İnsanları Ormanına Bir Ağaç Daha Dikildi

Prof. Dr. Tahir Çağın, konferans sonunda sorulan soruları cevaplarken, Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği Bilim Üretmek için 100 Neden Konferanslar Dizisi’ne konuk olarak davet edildiğinden dolayı onur duyduğunu ifade ederek konuşmasını sonlandırdı. Konferans sonunda Yakın Doğu Üniversitesi adına konferansa katılımından dolayı Prof. Dr. Tahir Çağın’a plaket takdim eden Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Prof. Dr. Tahir Çağın adına Yakın Doğu Bilim Ormanı’na ağaç dikildiğini ifade ederek, değerli katkılarından dolayı kendisine üniversite adına teşekkür etti.

Prof. Dr. Tahir Çağın Kimdir?

Prof. Dr. Tahir Çağın, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde fizik alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1988 yılında Clemson Üniversitesi’nde Fizik Doktoru ünvanını aldıktan sonra Amerika’da enstitü ve araştırma merkezlerinde çalışmış (Houston Üniversitesi, Wright Patterson Araştırma Laboratuvarı, California Teknoloji Enstitüsü ve Pasadena Araştırma Merkezi) ve 2005 yılında Kimya Profesörü olarak Texas A&M Üniversitesi’ne geçmiştir. Halen Texas A&M Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Malzeme Bilimi profesörü olarak çalışmaktadır. Prof. Dr. Tahir Çağın, klasik ve kuantum temelli fiziksel kimyanın nano-malzeme bilimine ve mühendislik problemlerine uygulanması alanlarında çeşitli çalışmalar yapmıştır. Nano-teknoloji üzerine yaptığı çalışmalarından dolayı 1999 yılında Feynman ödülüne layık görülmüştür.

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