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Bilimsel araştırma: Kötü karakterlerin neden sevildiği ortaya çıktı

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Yeni bir araştırma, film ve dizilerdeki "kötü" karakterleri ve insanların onlara duyduğu "sevginin" altında yatan nedenleri inceledi.
Bilimsel araştırma: Kötü karakterlerin neden sevildiği ortaya çıktı

ABD’deki Michigan Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, “tüm kötülüklerine ve yanlışlarına rağmen, herkes gizlice bir caniyi sevdiği” tezinden yola çıktı.

Voldemort’tan Joker’e, Darth Vader’dan Küçük Deniz Kızı’ndaki Ursula’ya uzanan çalışma, insanların en “korkunç” karakterlerde bile “iyiyi görmeye” programlı olduğunu ortaya çıkardı.

Daily Mail’de yer alan habere göre araştırma, filmlerdeki kötüler ne kadar kusurlu, güce aç veya bencil olsalar da, çoğu kişinin bir tür telafi edici niteliklere sahip olmaları gerektiğine inandığı için onların karanlık taraflarının cazibesine kapıldığını ortaya çıkardı.

KAHRAMANLAR DA İNCELENDİ

Dört ila 12 yaşları arasındaki 434 çocuk ve 277 yetişkinle görüşülen çalışmada, araştırmacılar, tanıdık ve yeni kurgusal kahramanlar sunulduğunda çocukların ve yetişkinlerin yargılarının nasıl değiştiğine baktı.

Çalışmada kullanılan kötü karakter vaka incelemeleri, “Küçük Deniz Kızı”ndan Ursula ve “Peter Pan”dan Kaptan Kanca’yı içeriyordu. Kahramanlar arasında ise “Oyuncak Hikayesi”nden Woody ve “Örümcek Adam” yer aldı.

Cognition’da yayınlanan araştırmanın başındaki isim, Valerie Umscheid, “Hem çocuklar hem de yetişkinler, Ursula gibi karakterlerin, düzenli olarak yaptıkları kötü/ahlaksız eylemlere rağmen, içsel bir iyiliğe sahip olduklarına inanıyorlardı. İnsanlar her zaman ‘kötülerin iyi tarafını’ görmeye devam edecek” dedi.

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