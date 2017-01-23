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FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

"Bina mühürlenmeli"

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"Bina mühürlenmeli"
Yeniden Doğuş Partisi (YDP), İskele Sosyal Sigortalar Dairesi’nin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

YDP İskele İlçe başkanı İsmet İlkhan yaptığı yazılı açıklamada,  söz konusu binadaki durumun korkutucu boyutta olduğunu,  binanın kullanıma elverişli olmadığını ifade etti.

İlkhan, Çalışma Bakanı binayı yerinde incelemesine rağmen, çalışanlar durumu şikayet etmesine rağmen gereken adımların atılmadığını ileri sürdü.

İlkhan, çalışanların  da vatandaşların  da binaya girmeye korktuğunu, çökme tehlikesi olan binanın mühürlenmesi gerektiğini ifade etti.

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