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“Bırak beni yapma” diye çığlık sesi duyduk'

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Lefkoşa’da ikametgahları içerisinde eşini ciddi şekilde darp ettikten sonra, tecavüz ettiği belirtilen P.B cinsel tecavüz, ciddi darp ve kasti hasar suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı.
“Bırak beni yapma” diye çığlık sesi duyduk'

Polis memuru Alpaslan Yavuz mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 29 Ekim 2023 tarihinde saat 05:00 sıralarında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde ikametgahları içerisinde tartıştığı eşinin gözüne yumruk, yüzüne tokat vurup, saçlarından çekip, karnına tekme vurup, darp ettikten sonra yerde sürükleyerek, yatak odasına götürüp, sırtına vurarak darp etmeye devam ettiğini söyledi.

Polis, zanlının akabinde eşinin şortunu yırtarak, çıkardıktan sonra tecavüz ettiğini belirtti.

Polis, genç kadının sabah saat 08.00’de polise gelerek, şikayetçi olduğunu, hastaneye götürülerek, doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı. 


Polis, kadının vücudunun birçok yerinde morluk ve darp izleri tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, suçlamaları kabul etmediğini, eşinin kendisine saldırdığını söylediğini, bu nedenle doktor kontrolünden geçirildiğini ancak darp izi tespit edilmediğini belirtti.

Polis, olay yerinde soruşturma yapıldığını, olay yerinin fotoğraflandığını belirtti. Polis memuru, zanlı ile eşinin boşanmak istediğini her ikisinin de ayrılığı talep ettiğini söyledi. 

Polis, soruşturma amaçlı zanlı ile eşinden DNA örneği alındığını, Ankara’ya gönderildiğini söyledi.

 Polis, müştekinden ayrıca swap örneği alındığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının ilk tutuklandığı anda tecavüz iddiasını kabul etmeyip, erekte olmadığını söylediğini, bu nedenle ikisi devlet hastanesi, bir özel hastanede 3 üroloji doktorunun kontrolünden geçirildiğini, tüm muayene ve testler sonucu zanlının cinsel bir hastalığının olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, komşulardan 7 kişinin ifadesini adlıklarını, bazı komşuların “Bırak beni yapma” diye çığlık sesi duyduklarını söylediklerini açıkladı.


Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. 


Polis, işlendiği iddia edilen suçların ağır olduğunu, zanlının 2022 yılında ciddi darp suçundan yargılanarak, para cezasına çarptırıldığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.


Zanlının avukatı tutuklu yargı talebine itiraz ederek, mahkemeye 3 kefil dinletti.


Gerçekleştirilen teminat duruşmasının ardından kararını açıklayan Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 60 gün cezaevine gönderilmesine emir verdi. 

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