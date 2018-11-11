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Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümünde liderler Paris'te buluştu

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Birinci Dünya Savaşı tam 100 yıl önce bugün sona erdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un daveti üzerine bir araya gelen altmışı aşkın devlet ve hükümet başkanı bu vesilesiyle düzenlenen törenlere katılıyor.
Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümünde liderler Paris'te buluştu

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yıl dönümünde altmıştan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine Paris'e gelenler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bulunuyor.

60'ı aşkın ülkenin devlet ve hükümet başkanları, Pazar günü savaşta yaşamını yitirenlerin anısına düzenlenecek anma törenine katılacak. Yaklaşık bir saat sürmesi beklenen tören Paris'in en ünlü yapılarından tarihi Arc de Triomphe de l'Étoile (Zafer Takı) anıtının çevresinde gerçekleştirilecek.

Öğleden önce Paris'te, öğleden sonra ise dünyanın çeşitli yerlerinde sembolik olarak çanlar çalınacak. 1914-1918 yılları arasında süren savaş, 11 Kasım 1918 tarihinde Fransa'da, ateşkes ilan edildiğini duyurmak amacıyla çanların çalınmasıyla sona ermişti. Savaşta yaklaşık dokuz milyon asker ve altı milyonu aşkın sivil yaşamını yitirmişti.

Liderler Pazar günü, barış mesajı vermek amacıyla, sembolik olarak omuz omuza fotoğraf çektirecek. Pazar öğleden sonra ise Başbakan Merkel ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Paris'te "barış forumu" etkinliğinin açılışını gerçekleştirecek. Macron'un da katılacağı ve üç gün sürecek tartışma etkinliğinde barış, çevreyi koruma ve kalkınma yardımları gibi konular masaya yatırılacak. Hafta sonunda kentteki güvenliği sağlamak amacıyla yaklaşık 10 bin kişi görev yapacak.

Tarihi ziyaret

Merkel ile Macron, Cumartesi günü Compiègne kentindeki ateşkes anıtını ziyaret etti. Böylece tarihte ilk kez bir Alman Başbakan ile Fransız Cumhurbaşkanı alanı birlikte ziyaret etmiş oldu. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Merkel, "Bugün yalnızca bir uyarı değil, aynı zamanda teşvik niteliği taşımaktadır" dedi.

Diğer yandan dünya liderleri Cumartesi günü Paris'teki Orsay Müzesi'nde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemekte bir konuşma yapan Macron, "Bazılarımız o zamanki savaşta karşı taraflardaydık ancak bugün yeniden aynı taraftayız. Bu yapabileceğimiz en büyük saygı gösterisidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Trump görüşebilir

Cumartesi akşamki yemekte yan yana oturan Erdoğan ile Trump'ın, Paris'teki etkinlikler sırasında ikili bir görüşme yapabilecekleri de belirtiliyor. Gerçekleştiği takdirde görüşmede Cemal Kaşıkçı konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan Cumartesi günü, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ellerinde bulunan ses kayıtlarını Suudiler ve Amerikalıların yanı sıra Alman, Fransız ve İngilizlere verdiklerini söylemişti.

Pazar günü Paris'te Trump karşıtı bir gösterinin düzenlenmesi bekleniyor.

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