Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk öğrenci grubu charter uçuşlar konusunda açıklama yaptı

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu (BK-KTÖF), Türkiye’nin İngiltere uçuşlarını yasaklamasıyla birlikte İngiltere’de kalan öğrencilerin güvenli bir şekilde tahliyesi için, Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle bir charter uçuş düzenlenmesi çalışmasının son aşamalarına ulaştığını kaydetti.

Federasyon Genel Sekreteri Mehmet Göksu, yaptığı yazılı açıklamada, bu uçuşa 150’yi aşkın sayıda öğrenciden yoğun bir talep olduğunu, Federasyon olarak tüm güçleriyle bu talebi işleme geçirmeye ve öğrencileri bilgilendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Çalışmaların tamamen Federasyon ve Bakanlık tarafından yürütüldüğünü ve başka hiçbir kuruluşun bu konuda yetkili olmadığını belirten Göksu, “Tüm yetki de dolayısıyla BK-KTÖF ve hükûmetin tasarrufundadır. Lütfen BK-KTÖF ve hükûmet kaynakları dışında bu konuda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz.” ifadelerini kullandı.

Göksu açıklamasında şunları kaydetti:

“Öğrencilerimiz adaya geldikten sonra 14 gün boyunca bir izleme merkezinde karantina altında tutulacaklardır. Polis kontrolü altında olacak bu süreçte odalarından çıkmalarına veya ziyaretçi kabulüne izin verilmeyecektir. Federasyon olarak tüm süreci Tabipler Birliğiyle istişare içerisinde yürütmüş ve halk sağlığı ve öğrenci sağlığı açısından bu sürecin kabul edilebilir olduğu yönünde onay almış bulunmaktayız. Gerek karantina ciddiyeti gerekse öğrencilerimizin rahatı açısından tüm tedbirler alınmaktadır.”