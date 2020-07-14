Birleşik Krallık, yeni muhaceret sistemiyle dünyadaki en iyi ve en parlak yeteneklere kucak açacak"

Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel, Britanyanın yeni muhaceret sistemiyle ilgili geçiş süreci sona erdiğinde, dünyadaki en iyi ve en parlak yeteneklere kucak açacağını duyurdu.

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık'ta 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek olan yeni puan bazlı muhaceret sistemi hakkında daha fazla bilgi yayınladı.

Yeni system dünyanın her kesiminden insanlara eşit muamele yapacak, sınırlarımızın kontrolünü bize verecek ve yıllar boyunca kalkınmaya devam edecek bir ekonomi oluşturacak.

Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Britanya halkı sınırlarımızın kontrolünü geri almamız ve puan bazlı bir muhaceret sistemine geçmemiz yönünde oy kullanmıştır.

Şimdi AB’den çıkarak ülkemizin tam potansiyeline kavuşmasını sağlayabilecek, muhaceret sistemimize güveni yeniden kazandıracak bazı değişiklikler getirebileceğiz. Yeteneğe dayalı olan yeni system 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek, daha adil ve daha iyi kontolü olan bir sistem olacak.

Britanya işletmelere açıktır ve küresel yeteneğin en parlak ve en iyilerine kucak açacaktır.”



Verilecek olan daha fazla detayla işverenler gerekli hazırlıkları yapabilecek ve sorunsuz geçişi sağlamak için yeni muhaceret sistemine kademeli olarak geçilecek.

Pek çok yeni ve basitleştirilmiş muhaceret yöntemi getirilecek:

Yeni bir Sağlık Hizmeti Vizesi sağlık uzmanlarının Birleşik Kırallık‘ta çalışmalarını hem daha kolay hem de daha ucuz yapacak ve bu sayede NHS bu alandaki küresel yeteneklere daha kolay erişebilecek.

2021 yazında yeni bir Mezunlar programı başarıyla eğitimlerini tamamlayan uluslararası öğrencilerin Birleşik Kırallık’ta kalmalarına imkan tanıyacak. Üniversite ve Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlayan öğrenciler iki yıl boyunca, doktoralarını tamamlayan öğrenciler üç yıl boyunca ülkede kalabilecekler ve bu sayede yetenek gerektiren iş alanlarına girip, Birleşik Kırallık’ın ekonomik kalkınmasına katkı koyabilecekler.

Yeni sistemler mevcut bazı muhaceret yöntemleri, uyruk gözetmeksizin herkese açılacak.

Yüksek yetenekli bilim insanlarının ve araştırmacıların bir iş teklifi olmaksızın Birleşik Kırallık’a gelmelerini sağlayan Küresel Yetenek Sistemi ve Öğrenci yöntemleri ile, dünyaya öncülük eden üniversitelerimiz yetenekli kişilere ve öğrencilere erişmeye devam edecek.

Yeni puan sistemi, yetenekli işçi vizesi için başvuranların bazı puanlar toplayarak süreci tamamlamalarına imkan tanıyacak. Puanlar mevcut iş tekliflerine, İngilizce seviyelerine ve maaş seviyelerine göre belirlenecek.

Yeni puan bazlı system ayrıca yetenekli işçilerin yeteneklerinin alt sınırlarını da genişletecek. Başvuru yapan bir kişinin yetenek seviyesinin en az A veya dengi bir seviyede olması gerekecek. Bu, şu anki derece sisteminin yerine geçecek. Bu, daha fazla esneklik getirip Birleşik Kırallık’taki işletmelere daha geniş bir yetenekli işçi havuzuna ulaşma imkanı tanıyacak.

31 Aralık 2020 tarihine kadar Birleşik Kırallık’ta ikamet eden AB vatandaşları 30 Temmuz 2021 tarihine kadar AB Yerleşme Programı ile Birleşik Krallık’a yerleşme hakkı için başvuru yapabilecekler.