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Blake Lively’nin doğum sonrası bikinili fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu

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Blake Lively doğum yaptıktan iki ay sonra bikinili fotoğraflarını paylaşarak olay oldu.
Blake Lively’nin doğum sonrası bikinili fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu

Gossip Girl dizisiyle yıldızı parlayan Blake Lively, kendisi gibi oyuncu eşi Ryan Reynold ile iki ay önce dördüncü çocuklarını kucağına aldı.

Lively, 7 Nisan’da kocası Ryan Reynolds ile tatil yaparkenki fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflarda bikinili ve mayolu görüntüleri kısa sürede fit bir görünüme ulaştığını gösterirken, hayranları fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu.

Lively, 10 yıllık kocası ile sahilde yürüyüş yaparken ve havuz başından fotoğrafları paylaşarak tatilini ölümsüzleştirdi. Fotoğraflarda ikilinin anneleri de yer aldı.

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