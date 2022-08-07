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Blinken: Filipinler’e saldırı olursa ABD savunacaktır

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filipinler'e yönelik olası bir saldırı karşısında ABD'nin de savunmaya geçeceğini duyurdu.
Blinken: Filipinler’e saldırı olursa ABD savunacaktır

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün gece yaptığı açıklamada, Filipinler’e yönelik herhangi bir saldırıda ABD’nin savunmaya geçeceğini açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti üzerine ABD-Çin gerilimlerinin kaynayan tartışmalarının hakim olduğu Manila’daki toplantılarda Blinken, Filipinler ile 70 yıllık bir savunma anlaşmalarının olduğunu söyledi.

Blinken düzenlediği basın toplantısında, “Filipin silahlı kuvvetlerine, kamu gemilerine ve uçaklarına yönelik bir silahlı saldırı, bu anlaşma kapsamında ABD’nin karşılıklı savunma taahhütlerini harekete geçirecektir.” dedi. Blinken sözlerine, “Filipinler, ABD için yeri doldurulamaz bir dost, ortak ve müttefiktir” ifadeleriyle devam etti.

Blinken daha önce de Tayvan-Çin gerilimiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Çin, Tayvan Boğazı ve çevresindeki kışkırtıcı askeri faaliyetlerini artırmak için Sözcü Pelosi’nin (ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi) ziyaretine aşırı tepki göstermeyi ve bunu bahane olarak kullanmayı seçti” ifadelerini kullanmıştı.

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