BM: Somali'de Kuraklık 1 Milyondan Fazla Kişiyi Göç Etmeye Zorlayabilir

Uluslararası Göç Örgütü, su kaynaklarının giderek tükendiği Somali'de kuraklığa karşı tedbir alınmazsa 6 ay içinde 1 milyon 36 bin ile 1 milyon 415 bin arasında kişinin evini terk edebileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) ayımladığı "Yerinden Edilmeleri İzleme Matrisi"nde, Somali'de giderek yayılan ve hükümetin olağanüstü hal ilan etmesine neden olan kuraklığın bilançosuna dair veriler paylaşıldı.

Son 40 yılın en ağır su kıtlığının yaşandığı ülkede su kaynakları ve kuyuların birer birer kuruduğu kaydedildi.

Su sorununun şimdiye kadar ülkede 3,2 milyon kişiyi olumsuz etkilediği belirtilirken, "Yaklaşık 245 bin kişi, gıda, su ve hayvan otlatacak alan bulabilmek için evini terk etmek zorunda kaldı." bilgisi paylaşıldı.

Kuraklığın etkili olduğu bölgelerde su ve temel gıda yardımı yapılmaması durumunda "6 ay içinde 1 milyon 36 bin ile 1 milyon 415 bin arasında kişinin evini terk edebileceği" tahmini yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan IOM Somali Acil Durum Koordinatörü Muhammed Abdelazim, "Şimdi müdahale edersek daha fazla kişinin evini terk etmesinin önüne geçebiliriz." dedi.

Abdelazim, IOM'nin Somali'deki 103 ayrı bölgeye su kamyonu ve hijyen malzemeleri yollamak üzere olduğunu vurguladı ve kuraklığın olduğu bölgelere sürekli su sağlanması için sondaj kuyuları da açılacağını kaydetti.

Kuraklık nedeniyle zorunlu göçlerin metropol şehirlerde aşırı nüfus artışına yol açarak sağlık sistemini zor duruma sokabileceğinin altını çizen Abdelazim, bunu önlemek üzere yaklaşık 255 bin kişiye gönderilmesi planlanan acil yardımların, martın sonunda yerlerine ulaşmasını beklediklerini açıkladı.