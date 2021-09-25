BM'de boş salona hitap eden Barbados Başbakanı: Seslerini duyuramayan liderler daha kaç kez buraya gelmeli?

BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri’nin 4. gününde boş denecek kadar az sayıda kişinin olduğu salona hitap eden Mottley, BM için ''liderlerin toplanıp birbirini dinlemediği, konuşup birbiriyle konuşmadı örgüt'' değerlendirmesinde bulundu.

Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, Birleşmiş Milletler Zirvesi haftasında cuma günü akşam saatlerine denk gelen konuşmasını yaparken, Genel Kurul salonunda az sayıda kişinin bulunmasına, ''Kaç kez daha liderlerin birbiriyle görüşme yapmasının beklendiği bir örgütte boş bir salona hitap edeceğiz?'' sözleriyle tepki gösterdi.

BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri’nin 4. gününde boş denecek kadar az sayıda kişinin olduğu salona hitap eden Mottley, BM için ''liderlerin toplanıp birbirini dinlemediği, konuşup birbiriyle konuşmadı örgüt'' değerlendirmesinde bulundu.

''Seslerini duyuramayan liderler daha kaç kez buraya gelmeli ve sonunda gelmeyi bırakmalı? diyerek serzenişte bulunan Mottley, ''Sesimiz duyulmalı ve sözlerimizin değeri olmalı'' dedi.

Kovid-19 salgını ve aşı dağıtımındaki adaletsizliğe de değinen Mottley, ''1,7 milyar fazla aşının paylaşılması için daha kaç kaç kişinin ölmesi gerek'' diye sordu.

İklim değişikliğiyle mücadele içinse ''kaç ada devletinin sular altında kalması gerek'' diyen Mottley, ''İnsanları aya gönderebiliyor ve erkeklerin kelliğine çözüm bulabiliyorsak, insanların uygun fiyatlara yemek yiyebilmesi gibi basit sorunları da çözebiliriz'' dedi.

Mottley, ''Dünya ne ile kumar oynanmayacağını biliyor. Bu ateşi kontrol edemezsek hepimizi yakar'' ifadesini kullandı.