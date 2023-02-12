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BM'den korkutan deprem tahmini

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BM, Türkiye ve Suriye’deki can kayıplarının iki katına çıkacağını tahmin ediyor. BM, Türkiye ve Suriye’deki can kayıplarının iki katına çıkacağını tahmin ediyor…
BM'den korkutan deprem tahmini

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, şiddetli deprem sonucu Türkiye ve Suriye’de şimdiye kadar 28 bini aşan can kayıplarının iki katı ve daha fazlasına çıkmasını beklediğini söyledi.

Griffiths dün, 24 bin 617’si bu ülkede ve 3 bin 574’ü komşu Suriye’de olmak üzere 28 bin 191 kişinin ölümüne neden olan 7.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş şehrini ziyaret etti.

Sky News’e konuşan Griffiths, “Enkazın altına girmemiz gerektiğinden kesin bir tahminde bulunmanın zor olduğunu düşünüyorum, ancak bunun iki katına veya daha fazlasına çıkacağından eminim. Ölü sayısını gerçekten saymaya başlamadık” dedi.

Türk ekiplerin yanı sıra birçok ülkeden gelen kurtarma ekipleri, şiddetli soğuğun ortasında enkaz altında kalanları aramaya devam ediyor.

BM’ye göre, deprem yalnızca Suriye’de 5,3 milyona kadar insanı yerinden etti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise Cumartesi günü depremden etkilenen insan sayısının yaklaşık 26 milyona ulaştığını duyurdu ve sağlık alanındaki acil ihtiyaçların karşılanması için 42,8 milyon dolarlık yardım çağrısı yaptı.

Griffiths, dün Twitter hesabında paylaştığı bir videoda, “Arama ve yardım operasyonlarına katılan kişiler, yakında işlerini depremden etkilenen çok sayıda insanla ilgilenecek olan kurumlara bırakacak” ifadelerini kullandı.

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