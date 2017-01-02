BMGK’dan Reina kınaması

İstanbul, Reina gece klübüne düzenlenen terör saldırısına tepkiler sürüyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) , İstanbul Reina’daki saldırıyı kınadı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, İstanbul’da gece kulübünde gerçekleştirilen saldırı, ‘barbar ve iğrenç’ olarak tanımlandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, saldırıyı kınayarak sorumluların yargı önüne çıkarılmasının ve tüm BM üyelerinin Türkiye’ye bu konuda destek vermesinin önemini vurguladı.

Açıklamada, Türk Hükümeti ile kurbanların yakınlarına taziye dilekleri sunuldu.

Terörün uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birisi olduğu ifade edilen açıklamada, gerekçesi her ne olursa ve her kim tarafından işlenirse işlensin terörün meşru görülemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, saldırının failleri, organizatörleri, finansörlerinin yakalanıp yargı önüne çıkarılmasının önemi vurgulanarak, tüm üye ülkelerin, terörle uluslararası hukuk çerçevesinde mücadele etmesi ve Türkiye ile bu konuda iş birliğine gitmesi gerektiği belirtildi.