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Boeing'de güvenlik skandalını sızdıran çalışan John Barnett aracında ölü bulundu

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Boeing şirketine açılan davada ifade vermesi beklenen John Barnett duruşmaya katılmamıştı. Yapılan aramalarda Barnett'in cesedine ulaşıldı
Boeing'de güvenlik skandalını sızdıran çalışan John Barnett aracında ölü bulundu

ABD'li havacılık devi Boeing'in üretim standartları ve hataları ile ilgili teknik sorunları dile getirmesiyle tanınan eski şirket çalışanı John Barnett, South Carolina'da kaldığı otelin otoparkında aracının içerisinde ölü bulundu.

Barnett'in cesedi, Boeing şirketine açılan davada ifade vermesi beklenirken mahkemeye gelmemesinin ardından bulundu.

ABD'nin Güney Carolina eyaleti adli tıp kurumu, 62 yaşındaki eski Boeing çalışanının cumartesi günü öldüğünü teyit etti. 

Bir adli tıp yetkilisi, Boeing şirketinin fabrikalarındaki güvenlik ihlallerine dikkati çeken John Barnett'in, aracında "kafasına silah ile ateş etmiş halde" bulunduğunu aktardı.

Beoing, 2017'ye kadar şirket için çalışan "Barnett'in vefatından üzüntü duyduğunu" belirten bir açıklama yayımladı. 

Barnett, 2010 yılından itibaren, ağırlıklı olarak uzun mesafeli rotalarda kullanılan "787 Dreamliner"ı üreten North Charleston fabrikasında kalite müdürü olarak çalışıyordu.

Boeing'de 32 yıl görev yapan Barnett, 2016'da şirketin South Carolina'daki fabrikasında çalışırken, "787 Dreamliner" üzerine yaptığı kalite kontrol testlerinde, acil durum oksijen sistemlerinin dörtte birinin düzgün çalışmadığını, oksijen maskelerinin doğru zamanda çıkmadığını tespit ettiğini belirtmişti.

Barnett, söz konusu sistemlerdeki üretim hatasını anlamak üzere daha ileri testler yapmayı talep ettiğini ancak bu talebinin Boeing yöneticileri tarafından engellendiğini kaydetmişti.

Bunun üzerine 2017'de ABD Federal Havacılık Komisyonuna (FAA) şikayette bulunduğunu belirten Barnett, kurumun çözüm için adım atmadığını ileri sürmüştü.

John Barnett, 2019'da da yine "787 Dreamliner" tipi yolcu uçaklarında kabin basıncının aniden düşmesi halinde yolcu koltuklarının üzerinde bulunan oksijen maskelerini otomatik açan sistemlerin büyük bölümünde üretim hatası olduğunu iddia etmişti. 

Eski Boeing çalışanı, 2019 yılında medyaya yaptığı bir açıklamada, baskı altındaki işçilerin üretim hattındaki uçaklara kasıtlı olarak standartların altında parçalar taktığını söylemişti.

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