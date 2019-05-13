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Böyle gündemler de var! Kosova’da gündem: Koyunları yiyen ayı öldürülsün mü, öldürülmesin mi…

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Kosova’da geçen ay bir ayının 28 koyun ve kuzuyu telef etmesinin ardından her geçen gün yaşam alanlarında görülmesi üzerine öldürülüp öldürülmemesi gündem oldu.
Böyle gündemler de var! Kosova’da gündem: Koyunları yiyen ayı öldürülsün mü, öldürülmesin mi…

Kosova’nın güneyindeki Prizren’e bağlı Pousko köyündeki bir çiftçinin ahırına geçen ay giren ayı, ahırda bulunan 28 koyun ve kuzuyu telef etmişti. Kköy sakinleri evden dışarı çıkamaz olmuştu.

Ayının son günlerde Prizren şehrini ikiye bölen Akdere nehrinde su içerken görüntülenmesinin ardından, devlet ayının vurulacağı açıklandı. Prizren belediyesi ise kararın geri alınmasını istedi.

Hayvan hakları savunucuları da sosyal medya üzerinden imza kampanyası başlattı.

Çoğu bölge sakini de ayının uyuşturulup hayvanat bahçesine veya kendi yaşam alanına bırakılmasını istiyor.

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