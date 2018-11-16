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Böyle komşu düşman başına: Komşularını tek tek yiyor

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Evrendeki en parlak galaksi W2246-0526'nın üç küçük komşusunun kütlesinin neredeyse yarısını söküp aldığı ortaya çıktı.
Böyle komşu düşman başına: Komşularını tek tek yiyor

ScienceDaily'nin haberine göre, Atacama Büyük Milimetre/Milimetrealtı Teleskop Dizisi'ni (ALMA) kullanan gök bilimciler, üç küçük galaksiden çıkan maddelerin, çok daha büyük olan ve 2015 yılında keşfedilen W2246-0526'nın içine aktığını gözlemledi.

Şili'de Diego Portales Üniversitesinden Tanio Diaz-Santos, önceki çalışmalarda W2246-0526'nın üç refakatçi galaksiye sahip olduğunu tespit ettiklerini ancak komşular arasında ve merkezi kaynakla etkileşimin izine rastlamadıklarını söyledi.

Diaz-Santos, "yamyam bir eğilimle karşılaşmayı beklemediklerini ancak ALMA ile yapılan derinlemesine gözlemin bunu açıkça ortaya koyduğunu" ifade etti.

GALAKTİK YAMYAMLIK YAPAN EN UZAK GALAKSİ

W2246-0526'nın, galaktik yamyamlık yaptığı gözlemlenen en uzak galaksi olduğu belirtildi. Galaksiden çıkan ışığın Dünya'ya ulaşması 12,4 milyar yıl alıyor. Dolayısıyla W2246-0526'nın gördüğümüz hali, evrenin gençliğine denk geliyor. Çalışmanın ayrıntıları Science dergisinde yayınlandı.

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