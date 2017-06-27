 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 99.639
  • Altın 141,148
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKALefkoşa'da 2 araç ateşe verildi

Brezilya devlet başkanına pasif yolsuzluk suçlaması

» »
Brezilya devlet başkanına pasif yolsuzluk suçlaması
Brezilya Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janot, Devlet Başkanı Michel Temer'i pasif yolsuzlukla suçlayarak Federal Yüksek Mahkemeye iddianamesini sundu.

Michel Temer'in, görevini yürütürken hakkında ceza davası açılan ilk Brezilya devlet başkanı olabilme riski bulunuyor.

Temer'e karşı pasif yolsuzluk ile ilgili ceza davasının açılabilmesi için "Araba Yıkama" operasyonunun raportörü Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fachin, başsavcının iddianamesini başkana karşı dava açılmasına izin verme yetkisine sahip Meclise gönderecek. Meclisten yargılamaya izin çıkması için 513 milletvekilinin üçte ikisinin oyu gerekiyor.

Meclisteki oylamada dava açılmasına izin verilirse, Federal Yüksek Mahkemedeki 11 yargıç, başsavcının iddianamesini kabul edilip dava açabilecek.

"HİÇBİR ŞEY BİZİ MAHVEDEMEZ"

Başkanlık Sarayı'nda, başsavcının iddianamesini sunmasından önce öğle saatlerinde düzenlenen bir seremonide Brezilya'nın yolda ve üstesinden gelme rotasında olduğunu söyleyen Başkan Michel Temer, "Hiçbir şey bizi mahvedemez; ne beni, ne de bakanlarımı." dedi.

Brezilya'nın modernizasyonu planlarının çok uzun bir zamanın en hırslısı olduğunu belirten Temer, "Disiplin, azim ve görev duygusu ile uygulanmıştır. Hiçbir B planı yok. Yola devam etmek zorundayız." diye konuştu.

Başkan Michel Temer, 7 Mart'ta Brezilya Devlet Başkan Yardımcısının resmi konutu olan Jaburu Sarayı'nda JBS şirketinin sahiplerinden Joesley Batista ile görüşmüştü. Bu görüşmeyi gizli ses kaydına alan Batista, Araba Yıkama yolsuzluk operasyonu kapsamında başsavcılığa gizli ses kayıtlarını teslim ederek ifade vermişti.

Batista ifadesinde, bu görüşme sırasında Başkan Temer'in, şirketin hükümet ile olan sorunlarını çözmek üzere "en güvenilir" dediği eski özel danışmanı ve eski federal milletvekili Rodrigo Rocha Loures'i görevlendirdiğini söylemişti.

Loures'i takibe alan federal polis, 28 Nisan gecesi Sao Paulo'da JBS müdürlerinden Ricardo Saut'u Loures'e 500 bin Brezilya reali (150 bin dolar) verirken video kaydına almıştı.

Başsavcılığa ifade veren JBS yöneticilerinin bütün iddialarını reddeden Temer görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Beyaz Saray’dan açıklama ve uyarı27 Haziran 2017 Salı 10:56
  • Brezilya devlet başkanına pasif yolsuzluk suçlaması27 Haziran 2017 Salı 10:54
  • Anonymous: NASA, dünya dışı yaşamın varlığını açıklamak üzere27 Haziran 2017 Salı 10:30
  • Kolombiya'daki tekne kazası27 Haziran 2017 Salı 09:32
  • Kolombiya'daki tekne kazası26 Haziran 2017 Pazartesi 11:56
  • Trump, Beyaz Saray’da bir geleneği daha bitirdi26 Haziran 2017 Pazartesi 09:45
  • ABD’den Arap ülkelerine uyarı26 Haziran 2017 Pazartesi 09:44
  • Trump’ın kızı davalık oldu26 Haziran 2017 Pazartesi 09:42
  • Meksika'da silahlı kişiler restoran bastı: 4'ü çocuk 11 ölü var26 Haziran 2017 Pazartesi 09:34
  • Son dakika… Güney Amerika’da büyük şok! Turist teknesi battı: Çok sayıda ölü var26 Haziran 2017 Pazartesi 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti