  • BIST 5.509,16
  • Altın 1096.287
  • Dolar 18.6924
  • Euro 20.0067
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Brezilya'da seçimi kaybeden Bolsonaro, görevi devretmeden ülkesinden ayrıldı

» »
Brezilya'da yapılan son seçimden yenik ayrılan Başkan Jair Bolsonaro, görevi devretmesine iki gün kala ülkesini terk etti. Taraftarlarına cuma günü duygusal bir konuşma yapan Bolsonaro, cumartesi günü ABD'ye indi.  
Brezilya'da seçimi kaybeden Bolsonaro, görevi devretmeden ülkesinden ayrıldı

Siyasetin ciddi şekilde tansiyonu yükselttiği Brezilya, 30 Ekim'de devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Seçim sonucunda sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy aldı.

Seçim sonucunu uzun süre kabul etmeyen mevcut Devlet Başkanı Bolsonaro, sandık sonuçlarının Yüksek Seçim Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından harekete geçti. Daha önce başkanlık görevini Lula'ya devretmeyeceğini duyuran Bolsonaro, pazar günü yapılacak törene katılmayacak. 

Bolsonaro'nun ülkede durması halinde başkanlık dokunulmazlığını kaybedeceği için bir dizi hukuki sorunla da karşılaşabileceği kaydedildi. Cuma günü iktidarı süresince yaptığı çalışmaları anlatan duygusal bir konuşma sonrası ülkeden ayrılan Brezilyalı devlet başkanına, Yardımcısı Hamilton Mourao'nun vekalet edeceği kaydedildi. 

Başkanlık sözcüsü Başkan Yardımcısı Mourao'nun da görev devir teslim törenine katılmayacağını açıkladı. Yeni Başkan Lula'nın görevi devralacağı törene kimin katılacağı henüz netleşmedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bomba Siklonu ABD ve Kanada’yı vurdu, kar fırtınası milyonları esir aldı24 Aralık 2022 Cumartesi 21:55
  • ABD’de ‘bomba siklonu’ alarmı: Son yılların en dondurucu Noel’i23 Aralık 2022 Cuma 16:36
  • Washington Post yazdı: 2022'nin en büyük pinokyoları21 Aralık 2022 Çarşamba 23:14
  • ABD’de, türbülansa giren uçaktaki yolculardan 36’sı yaralandı19 Aralık 2022 Pazartesi 12:20
  • Teksas’ta acil durum ilan edildi18 Aralık 2022 Pazar 15:57
  • Peru yangın yeri… Protestolarda ölü sayısı hızla artıyor18 Aralık 2022 Pazar 14:51
  • Peru’da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle binlerce turist Machu Picchu’da mahsur kaldı17 Aralık 2022 Cumartesi 21:58
  • Goldman Sachs 4 bine yakın kişiyi işten çıkarmayı planlıyor17 Aralık 2022 Cumartesi 00:30
  • ABD yönetimi, Kennedy suikastına ilişkin binlerce yeni belge yayımladı16 Aralık 2022 Cuma 12:39
  • ABD Senatosu, hükümet çalışanlarına TikTok yasağı getiren tasarıyı onayladı15 Aralık 2022 Perşembe 13:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti