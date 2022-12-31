Brezilya'da seçimi kaybeden Bolsonaro, görevi devretmeden ülkesinden ayrıldı

Brezilya'da yapılan son seçimden yenik ayrılan Başkan Jair Bolsonaro, görevi devretmesine iki gün kala ülkesini terk etti. Taraftarlarına cuma günü duygusal bir konuşma yapan Bolsonaro, cumartesi günü ABD'ye indi.

Siyasetin ciddi şekilde tansiyonu yükselttiği Brezilya, 30 Ekim'de devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Seçim sonucunda sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy aldı.

Seçim sonucunu uzun süre kabul etmeyen mevcut Devlet Başkanı Bolsonaro, sandık sonuçlarının Yüksek Seçim Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından harekete geçti. Daha önce başkanlık görevini Lula'ya devretmeyeceğini duyuran Bolsonaro, pazar günü yapılacak törene katılmayacak.

Bolsonaro'nun ülkede durması halinde başkanlık dokunulmazlığını kaybedeceği için bir dizi hukuki sorunla da karşılaşabileceği kaydedildi. Cuma günü iktidarı süresince yaptığı çalışmaları anlatan duygusal bir konuşma sonrası ülkeden ayrılan Brezilyalı devlet başkanına, Yardımcısı Hamilton Mourao'nun vekalet edeceği kaydedildi.

Başkanlık sözcüsü Başkan Yardımcısı Mourao'nun da görev devir teslim törenine katılmayacağını açıkladı. Yeni Başkan Lula'nın görevi devralacağı törene kimin katılacağı henüz netleşmedi.