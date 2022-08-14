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Britanya’da kuraklık: Önde gelen su şirketinden ‘hortum yasağı’

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Britanya genelinde rekor seviyede sıcaklıklar etkisini sürdürürken, ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, başkent Londra ve çevresinde su kullanımına kısıtlama getirileceğini bildirildi.
Britanya’da kuraklık: Önde gelen su şirketinden ‘hortum yasağı’

BBC’nin haberine göre, Londra dahil, ülkenin güneyinde birçok bölgede 15 milyon kişiye hizmet veren Thames Water, gelecek haftalarda ‘hortum yasağını’ (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulayacaklarını açıkladı.

Şirketin kısıtlama kararında Britanya Meteoroloji Kurumu’nun (Met Office) sıcak hava uyarılarının dikkate alındığı kaydedildi.

‘Yasal prosedürler’ nedeniyle kısıtlamanın hangi tarihten itibaren uygulamaya konacağı belirtilmedi.

Öte yandan, ekime kadar sürebileceği belirtilen kısıtlamalar kapsamında, bahçe işleri ve yüzme havuzların doldurulması gibi işlerde aşırı su kullanımının yasaklanması bekleniyor.

Met Office istatistiklerine göre, bu yılın temmuzu, Britanya için 1935’ten bu yana en kurak temmuz ayı; Doğu Anglia, güneydoğu ve güney İngiltere için kayıtlara geçen en kurak temmuz oldu.

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