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Bu bir ilk: Twitter’dan Trump’a ‘şaşırtan’ uyarı

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Twitter ilk kez bir devlet başkanının tweet’lerinin altına, sosyal ağdaki yanıltıcı bilgilerle mücadele kapsamında bir uyarı ekledi.
Bu bir ilk: Twitter’dan Trump’a ‘şaşırtan’ uyarı
Twitter ilk kez bir devlet başkanının tweet’lerinin altına, sosyal ağdaki yanıltıcı bilgilerle mücadele kapsamında bir uyarı ekledi. Birçok insanın beklediği gibi bu kişi, ABD Başkanı Donald Trump oldu. Ama bazı gözlemciler, Trump’ın onca tartışmalı tweeti arasında Twitter’ın uyarı için yaptığı seçimi “sürpriz” diye niteliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tweetleri yıllardır tartışılıyor. 80 milyonu aşkın takipçisi olan @realDonaldTrump hesabından sık sık tweet atan Trump, sözünü hiç sakınmıyor. Trump’ın yanıltıcı içerik ve hatta “yalan haber” diye nitelenen paylaşımları konusunda ise sosyal medya platformları uzun süredir baskı altında.

Sonunda ilk adımı Twitter attı. Trump’ın California’da mektupla kullanılan oylarda hile yapıldığı iddiasını bir kez daha dile getirdiği son tweetlerin altına “Postalanan oy pusulalarıyla ilgili gerçekler” başlığıyla CNN’in ilgili haberine bir yönlendirilme yapılmaya başladı. Habere göre Trump’ın bu iddiası gerçek dışı.

Trump’ın tepkisi sert oldu. Sosyal medyanın ABD’de muhafazakârların sesini bastırdığını savunan ABD Başkanı, “Bunları güçlü bir şekilde denetleyeceğiz veya kapatacağız” ifadesini kullandı. Twitter’ın da ismini veren Trump, “Büyük bir hamle geliyor” dedi.

Televizyon yorumcusuyla ilgili asılsız iddia hâlâ ‘uyarısız’

Birçok gözlemci, Twitter’ın bu uygulama için söz konusu Trump tweetlerini seçmesini şaşırtıcı buldu. Örneğin Poynter Report’tan Tom Jones’a göre Twitter’ın bu kararı “sürpriz” çünkü Trump’ın son dönemde yanıltıcı olmakla suçlanan daha birçok kritik tweeti var. Jones, bunlardan birinin bir televizyon yorumcusuyla ilgili olduğunu vurguluyor.

Bu tweetlerde Trump, kendisini MSNBC televizyonu ekranlarında sık sık eleştiren  Joe Scarborough’nun, bir dönem ekibinde yer alan Lori Kaye Klausutis’i öldürdüğünü öne sürmüştü. Aslında Klausutis, 2001’de evinde bir kalp rahatsızlığı sonucu öldüğünde Scarborough ona yüzlerce kilometre uzaktaydı.

Klausutis’in ailesi, suçlamanın asılsız olduğuna dikkat çekip Trump’ın tweetlerinin silinmesini istedi. New York Times, Trump’ın iddiasını “iftira” diye nitelerken köşe yazarı Kara Swisher da ailenin talebine destek verdi. Ancak Twitter, tweet’leri silmeyi reddedip sadece mevcut politikasının gözden geçirileceği sözünü vermekle yetindi.

Facebook da eleştirilere kulak tıkıyor

Özellikle devlet başkanları gibi önemli kişilerin sosyal medya mesajlarının “yalan bile olsa tarihi önemi nedeniyle” asla silinmemesi gerektiğini savunanlar var. Bugüne kadar bu savunmayı yapan Twitter, ilk kez Trump’ın tweetlerine uyarı koyarak konuya müdahil oldu.

Öte yandan Trump, Twitter paylaşımlarını genelde Facebook’ta da tekrarlıyor. ABD Başkanı’nın Scarborough paylaşımlarını, Facebook da silmeyi reddediyor. CNN’e konuşan bir Facebook sözcüsü, “Lori Klausutis’in ailesi ve diğer insanlar için rahatsız edici de olsa siyasi açıklamaları sadece bu gerekçeyle silmiyoruz” dedi.

“Twitter’dan bile daha zayıf bir yanıt veren” Facebook’u eleştiren Jones ise “Bu açıklamanın ağırlığı ve gücü, ıslak bir makarna kadar” ifadesini kullandı.

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