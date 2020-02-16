  • BIST 120.151
  • Altın 308,333
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Bu sabah meydana gelen kazada 5 genç yaralandı

» »
Bu sabah meydana gelen kazada 5 genç yaralandı
Bu sabah meydana gelen kazada 5 genç yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza, bugün saat 00.45 civarında Lefkoşa-Girne anayolu 14-15 kilometreleri arasında meydana geldi. Lefkoşa istikametine doğru alkol tesirinde seyreden (55 mlgr) Hakan Hatay (E-19) yönetimindeki ZLP 538 plakalı Hyundai marka salon araç sürücüsünün sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında bulunan Karayolları dairesine ait çelik bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından yoluna devam eden ZLP 538 plakalı araç, toprak alan içerisinde sol yan kısmı üzerine durdu. Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüsü Hakan Hatay, araçta yolcu olarak bulunan Veysel Deniz (E-16), Ahmet Dilekçi (E-17), İrfan Söker (E-17) ve Ömer Bilgiç (E-20) Girne Dr.Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi atına alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu anjiyo oldu10 Şubat 2020 Pazartesi 13:39
  • "Karpaz emirnamesi artık imar planıyla son bulmalıdır"08 Şubat 2020 Cumartesi 15:46
  • Meclis Takımı Ve Girneli Eski Futbolcular Maç Yaptı07 Şubat 2020 Cuma 10:41
  • İskele’de 2 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak06 Şubat 2020 Perşembe 18:16
  • Yenierenköy Meclis Üyesi Tulga: "Yeni Erenköy Belediye Başkanını" kınıyorum.06 Şubat 2020 Perşembe 18:03
  • Karpaz'da Belediye çalışanların üzerine traktör sürdü, tutuklandı!06 Şubat 2020 Perşembe 14:25
  • İskele'de 112 adet ithali yasak av tüfeği fişeği taşıyan şahıs tutuklandı05 Şubat 2020 Çarşamba 17:31
  • Karpaz'da kaza, 3 yaralı var!05 Şubat 2020 Çarşamba 15:08
  • Sazlıköy'de asırlık zeytin ağaçları sökülme tehlikesiyle karşı karşıya04 Şubat 2020 Salı 14:58
  • Naşit: Büyükkonuk Belediyesi'nde 14 çalışanımız işlerinin başında olacak!03 Şubat 2020 Pazartesi 21:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti