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Büyükkonuk'ta 3 aydır maaş yok!

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Büyükkonuk'ta 3 aydır maaş yok!
Büyükkonuk'ta 3 aydır maaş yok!

Bir süredir Büyükkonuk Belediyesi’nde baş gösteren mali çıkmaz giderek derinleşiyor. Personel maaşları Ekim ayından beridir ödenemiyor, banka borçları ise ciddi miktarlara ulaşmış durumda.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu gelirlerin giderleri karşılamaya yetmediğini ifade etti. Birçok noktada batma noktasına gelen ve belediyenin iyi yönetilmemesinden dolayı ortaya çıkan mali sorunlar nedeniyle Büyükkonuk Belediyesi zor durumda.

2014 yılından beridir görevde olan Ahmet Sennaroğlu, mali durumun kötüleşmesinden hem bölge haklı hem de meclis üyeleri tarafından sorumlu tutuluyor.

Ulusal Birlik Partisi Meclis üyeleri dahi artık Sennaroğlu’nun arkasında durmazken bütçenin de halen daha geçmemesi personelin maaş alamamasına neden oluyor. Yıllık geliri 4 milyon TL civarında olan belediyenin borcunun 12 milyon TL’ye dayandığı ifade edilirken başkan Sennaroğlu bu iddiaları yalanlıyor.
MHA

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