  • BIST 5.012,34
  • Altın 1236.049
  • Dolar 19.3982
  • Euro 21.2833
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Çalışanlarına kötü davranmakla suçlanan İngiliz bakan istifa etti

» »
Çalışanlarına zorbalık yapma suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen İngiltere Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, istifa ettiğini açıkladı.
Çalışanlarına kötü davranmakla suçlanan İngiliz bakan istifa etti

İngiltere'de “iş yerinde zorbalıkla” suçlanan Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, istifa etti.

 

Beş aydır yürütülen bağımsız soruşturmada, Raab'ın dışişleri ve adalet bakanlığı yaptığı dönemde birlikte çalıştığı kişilere olumsuz davranışlarda bulunduğu yönünde çok sayıda şikayet gelmişti.

Başbakan Rishi Sunak'a istifasını sunan Raab, soruşturmada zorbalığa dair iki bulgunun yer alması nedeniyle görevden ayrılma kararı aldığını söyledi. Raab, bugüne kadar iddia edildiği gibi çalışanlarına eşya fırlatmadığını ve bağırmadığını savundu.

Profesyonel sınırları aşmadığını belirten Raab, “Yetkililer stres ya da zorluk yaşadıysa bundan dolayı gerçekten de özür dilerim” dedi.

İngiltere Başbakanı Sunak, daha önce yardımcısıyla ilgili iddialara inanmadığını söylemişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de enflasyonda sınırlı düşüş19 Nisan 2023 Çarşamba 13:17
  • İngiliz Başbakanı Sunak’a soruşturma şoku17 Nisan 2023 Pazartesi 20:39
  • İngiltere Kralı Charles’ın taç giyme töreninde 6 binden fazla asker görevlendirilecek17 Nisan 2023 Pazartesi 13:39
  • Kral Charles adına taçlı para basıldı16 Nisan 2023 Pazar 20:30
  • İngiltere Kralı Charles’a yumurta fırlatan kişi suçlu bulundu14 Nisan 2023 Cuma 21:57
  • İngiltere, 2 milyona ulaşan geyik popülasyonuyla baş etmeye çalışıyor13 Nisan 2023 Perşembe 14:08
  • Kral Charles’ın taç giyme heyecanını ailedeki sorunlar gölgeledi… Andrew’e söz geçiremiyor12 Nisan 2023 Çarşamba 20:57
  • İngiltere’den Rusya’ya karşı yeni yaptırım12 Nisan 2023 Çarşamba 19:43
  • BM: İngiltere sığınma talebinde bulunan tüm çocukları korumalı12 Nisan 2023 Çarşamba 09:48
  • İngiltere’de on binlerce pratisyen hekim bu yıl ikinci kez greve gitti11 Nisan 2023 Salı 20:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti