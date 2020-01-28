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Çalışma Bakanı uyardı: Vatandaş ‘afları’ karıştırdı

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Çalışma Bakanı Sucuoğlu, dün Meclis’ten geçen sigorta affı ile çalışma affının vatandaş tarafından karıştırıldığını, çalışma affının 16 Şubat’ta sona ereceğini ve uzatılmayacağını ifade etti.
Çalışma Bakanı uyardı: Vatandaş ‘afları’ karıştırdı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, dünkü oturumda çalışma ve sigorta aflarının aynı süreçte konuşulması nedeniyle vatandaşın kafasında soru işaretleri oluştuğunu, sabah saatlerinden bu yana telefonunun susmadığını söyledi.

İki affın vatandaş tarafından karıştırıldığını belirten Sucuoğlu, 2019 yılında çıkartılan çalışma affının 16 Şubat tarihinde sona ereceğini ve bir daha uzatılmayacağını kaydetti.

Sigortalarla ilgili affın ise dün Meclis’ten geçtiğini ve bugün Cumhurbaşkanı’na gönderildiğini ifade eden Sucuoğlu, tasarının yasalaşmasının ardından 4 ay süreyle müracaat edilebileceğini söyledi.

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