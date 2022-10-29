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Canlı yayından sonra Dr. Öz anketlerde öne geçti

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ABD, Kasım ayında yapılacak ara seçimlere kilitlenirken, hafta içinde rakibi John Fetterman ile canlı yayında kozlarını paylaşan Dr. Mehmet Öz, anketlerde öne geçmeye başladı.
Canlı yayından sonra Dr. Öz anketlerde öne geçti

ABD’de ara seçimler öncesinde gözler Pennsylvania’da… Amerikan siyasetinde kritik bir öneme sahip olan Pennsylvania’da senatörlük koltuğu için Cumhuriyetçilerin adayı Dr. Mehmet Öz ile rakibi  John Fetterman arasındaki kıyasıya rekabet devam ediyor.

Hafta içinde iki isim canlı yayında bir münazaraya katılırken, bir süre önce inme geçiren Fetterman’ın tutuk konuşması ve Dr. Öz’ün televizyon kariyeri dolayısıyla daha etkili bir performans göstermesi anketlere de yansıdı. ABD medyasında yer alan haberlerde canlı yayındaki tartışmadan önce Dr. Öz’ün anketlerde geriye düştüğü hatırlatılırken, son dönemde ibrenin tersine döndüğü belirtildi.

Senatoda koltuk kapma yarışı devam ederken Wick Insights tarafından yapılan bir anket Dr. Öz’ün Fetterman’ın önüne geçtiği belirtildi. Anket sonuçlarına göre katılımcıların oylarının yüzde 47.6’sı Dr. Öz’e giderken Fetterman ise oyların yüzde 45.9’unu aldı. Katılımcıların yüzde 3.6’sı başka bir adaya oy vereceğini duyururken yüzde 2.9’unun ise kararsız olduğu belirtildi.

Kararsızların bir seçim yapması istenmesi durumunda ise katılımcıların yüzde 64.4’ü Öz’ü destekleyeceklerini açıklarken geriye kalan yüzde 35.6’sı ise Fetterman’a oy vereceklerini duyurdu.

Öte yandan canlı yayındaki münazara sonrasında Insider Advantage tarafından yapılan ankette de oyların yüzde 47.5’i Dr. Öz’e gitmiş, yüzde 44.8’i ise Fetterman’a gitmişti.

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