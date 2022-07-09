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Carla Bruni zayıf ve güzel kalmak için harcadığı yoğun çabaları anlattı

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Model, müzisyen ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi olan Carla Bruni, güzelliğini korumak için "tarif edilemez çabalar" gösterdiğini itiraf etti.
Carla Bruni zayıf ve güzel kalmak için harcadığı yoğun çabaları anlattı

54 yaşındaki model Carla Bruni, “zayıf kalmak” için “anlaşılmaz” çabalar gösterdiğini ve günde iki saat egzersiz yaptığını söylüyor.

Fransız dergisi Madame Figaro’ya konuşan Bruni, ancak tekrar manken olamayacak kadar yaşlı hissettiğini de itiraf ediyor.

Sıkı bir eliptik bisiklet, pilates ve barre egzersizleri uyguladığını açıklayan ünlü isim, Balmain markası için podyuma geri dönmekten ve YSL’nin son kampanyalarından biri için poz vermekten de bahsetti. Ancak model olmak için artık “çok yaşlı” hissettiğini belirten Bruni bundan ötürü garip hissettiğini de söyledi.

Carla Bruni, Nicolas Sarkozy…

İnsanları baştan çıkarmayı ve memnun etmeyi sevdiğini, ancak cinsel bir amacı olmadığını söyleyen Bruni, başkalarını memnun etmenin, yaşla birlikte kaybolan güzellikten daha ilginç olduğunu da ekledi.

Fransız-İtalyan model, bağlanma korkusunu gidermek için terapi gördüğünü de açıklarken Sarkozy ile 2008’den beri evli olmasını ve evliliği de bir “başarı” olarak gördüğünü belirtti.

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