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Casino'da cep telefonu çaldı aylar sonra ülkeye girince yakalandı

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Girne’de bir casinoda unutulan cep telefonu çaldığı tespit edilen, aylar sonra ülkeye giriş yaparken yakalanan Serdar Kara dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Casino'da cep telefonu çaldı aylar sonra ülkeye girince yakalandı

Girne’de bir casinoda unutulan cep telefonu çaldığı tespit edilen, aylar sonra ülkeye giriş yaparken yakalanan Serdar Kara dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ömer Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz, Zanlı Serdar Kara’nın 7 Eylül 2019 tarihinde Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen Sirkat meselesinden methaldar olduğunu söyledi. Polis 7 Eylül 2019 tarihinde saat 04.00 raddelerinde, Karaoğlanoğu'nda faaliyet gösteren Merit Park isimli Casino’da kumar oynayan Türkiye'de sakin müşteki Y.Ö’nün kullanımında bulunan 3500TL değerindeki cep telefonunu yanındaki oyun koltuğunda unutup Casino’dan ayrılması üzerine akabinde Casino’ya gelen zanlının bir müddet oyun oynadıktan sonra yanındaki koltuk üzerinde bulunan cep telefonunu alıp ayrıldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının 9 Eylül 2019 tarihinde KKTC’den ayrıldığını ve aleyhine tutuklama emri çıkarıldığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Ömer Yavuz zanlının 7 Ağustos tarihinde ülkeye giriş yaparken tutuklandığını ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının 7 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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