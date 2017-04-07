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Çatalköy'de beklenmedik vefat...

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Çatalköy'de beklenmedik vefat...
Çatalköy'de beklenmedik vefat... Ani ve Gayritabii ölüm...

Polis Basın bültenine göre,

07.04.2017 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Çatalköy’de sakin Lütfiye Sema MÜDERİSHAN (K-58) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

 

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