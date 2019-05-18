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Çavuşoğlu- Katrugalos görüşmesi Rum basınında

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos arasında geçen perşembe akşamı Finlandiya’da gerçekleştirilen görüşme Rum gazetelerinde haber oldu.
Çavuşoğlu- Katrugalos görüşmesi Rum basınında

Haber, Haravgi gazetesinde “Çavuşoğlu: Katrugalos’la Yapıcı Görüşme- Türkiye’nin Yasadışı Faaliyetleriyle İlgili Yunanistan’ın Mutlak Kınaması”, Fileleftheros’ta ise “(Katrugalos) Türkiye’den Meydan Okumaların Son Bulmasını İstedi” başlığıyla yer buldu.

Alithia gazetesi ise Katrugalos-Çavuşoğlu görüşmesi haberine, “Çipras’tan Erdoğan’a Kıbrıs Sorunuyla İlgili Gizli Öneri!” başlıklı haberinin içerisinde yer verdi.

Gazete, Yunanistan’da yayımlanan “Estia” isimli bir gazetenin, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs sorunu ile enerji konuları arasında değiş tokuş yapılmasını önerdiğini yazdı.

“Estia” isimli gazetede yer alan habere göre, Yunanistan hükümetinin, enerji çıkarlarını, Türkiye’nin Kıbrıs’tan çekilmesiyle değiş tokuş ettiği öne sürüldü.

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