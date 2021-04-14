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Çayırova-İskele çift şerit yol yapım çalışmaları sürüyor

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Başbakan Ersan Saner ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay yapımı devam eden Çayırova-İskele çift şerit yol çalışmalarını yerinde inceledi.
Çayırova-İskele çift şerit yol yapım çalışmaları sürüyor

Başbakan Ersan Saner ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay yapımı devam eden Çayırova-İskele çift şerit yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay inceleme sırasında yaptığı açıklamada, yol inşaatının en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Karpaz Bölgesinin hak ettiği yola kavuşacağını vurgulayan Canaltay, yapılan çift şerit yolun pandemi sonrası ülke turizmine de artı değer katacağına vurgu yaptı.

Başbakan Ersan Saner, hükümete geldikten sonra Anavatan Türkiye ile imzalanan protokoller gereği yol yapım çalışmalarına hız verildiğini” ifade ederek, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür etti.

16 kilometrelik yolun ilk etap da 9 kilometrelik bölümünün tek şerit olarak hizmete açılacağını ardından da tamamlanarak diğer şeridin hizmete gireceğini belirten Saner, 2021 yılı içinde daha önce temelleri atılan diğer yollarda da çöalışlmaların sürdüğünü söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’nin  hükumet ortaklariyla birlikte yaptiğı icraatların gözler önünde olduğunu vurgulayan Saner, bu icraatları halkla buluşturmak adına hükümetin biraz daha zamana ihtiyacı var dedi. 

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